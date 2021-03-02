Муженко объяснил, почему ВСУ не отбили атаку России при оккупации Крыма

Украина готовилась к переброске украинских военных в Кировское и Джанкой, заявил Виктор Муженко.
У армии Украины была возможность предотвратить оккупацию автономной республики Крым Россией, однако в определенный момент поступил приказ не выполнять такие действия. Кто конкретно отдал такой приказ – сейчас сказать сложно, заявил бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Фактам.
"Я всегда повторяю одно и то же, что у нас был шанс (дать отпор россиянам) и нам необходимо было его использовать. Но вечером (28 февраля) поступила команда "отставить". Почему было принято такое решение?" – рассказал Муженко.
По его словам, в тот день он пришел к главе Генерального штаба Вооруженных сил Михаилу Куцину, заместителем которого он был на тот момент, и объяснил, что российская авиация уже в воздухе, проходит забор десанта с аэродромов с целью переброски в АР Крым.
"Он говорит: "А что ты мне подсовываешь? Я не знаю, что ты там подписал". А у меня не было в тот момент никаких полномочий, чтобы дать распоряжение продолжать операцию", - объяснил Муженко.
Военный акцентировал внимание на том, что о российской военной операции он узнал вечером, 27 февраля 2014 года. На тот момент он находился в Брюсселе, где должно было проходить заседание военного комитета Североатлантического альянса. Муженко и заместитель министра обороны в срочном порядке вернулись в Украину.Читайте такжеУкраина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали
Как утверждает Муженко, в начале аннексии Крыма, как только были замечены 10 российских вертолетов, в ВСУ решили нарастить численность украинских войск на полуострове.
"28 числа, когда над Крымом были замечены десять российских вертолетов, мы приняли решение о наращивании нашей группировки в Крыму за счет перемещения туда десантников 95-й и 25-й бригад, которые должны были на транспортных самолетах приземлиться на аэродромы в Кировском и в Джанкое", - добавил Муженко, подчеркнув, что на для прикрытия перешейка провели передислокацию 79-й и 80-й бригад. Документы были подписаны у главы Генштаба Куцина, однако было принято решение свернуть операцию.
Военная операция Украины по освобождению Крыма
- Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 1 февраля интервью заявил, что если бы он в 2014 году был главы государства, то не допустил бы оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса.
- Генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что еще при президентстве Януковича готовилась военная операция Украины в Крыму, которая должна была пройти в феврале. На первом этапе план был запущен, однако далее его заблокировали власти.
- 18 февраля в представительстве президента Украины в АР Крым подчеркнули, что Киев не будет проводить военную операцию по освобождению Крыма и намерен сосредоточиться на политико-дипломатических инструментах возвращения полуострова.