Муженко объяснил, почему ВСУ не отбили атаку России при оккупации Крыма

ВСУ готовились противостоять войскам РФ в 2014 году в Крыму - Муженко / УНИАН

У армии Украины была возможность предотвратить оккупацию автономной республики Крым Россией, однако в определенный момент поступил приказ не выполнять такие действия. Кто конкретно отдал такой приказ – сейчас сказать сложно, заявил бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Фактам.

"Я всегда повторяю одно и то же, что у нас был шанс (дать отпор россиянам) и нам необходимо было его использовать. Но вечером (28 февраля) поступила команда "отставить". Почему было принято такое решение?" – рассказал Муженко.

По его словам, в тот день он пришел к главе Генерального штаба Вооруженных сил Михаилу Куцину, заместителем которого он был на тот момент, и объяснил, что российская авиация уже в воздухе, проходит забор десанта с аэродромов с целью переброски в АР Крым.

"Он говорит: "А что ты мне подсовываешь? Я не знаю, что ты там подписал". А у меня не было в тот момент никаких полномочий, чтобы дать распоряжение продолжать операцию", - объяснил Муженко.

Военный акцентировал внимание на том, что о российской военной операции он узнал вечером, 27 февраля 2014 года. На тот момент он находился в Брюсселе, где должно было проходить заседание военного комитета Североатлантического альянса. Муженко и заместитель министра обороны в срочном порядке вернулись в Украину.Читайте такжеУкраина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали

Как утверждает Муженко, в начале аннексии Крыма, как только были замечены 10 российских вертолетов, в ВСУ решили нарастить численность украинских войск на полуострове.

"28 числа, когда над Крымом были замечены десять российских вертолетов, мы приняли решение о наращивании нашей группировки в Крыму за счет перемещения туда десантников 95-й и 25-й бригад, которые должны были на транспортных самолетах приземлиться на аэродромы в Кировском и в Джанкое", - добавил Муженко, подчеркнув, что на для прикрытия перешейка провели передислокацию 79-й и 80-й бригад. Документы были подписаны у главы Генштаба Куцина, однако было принято решение свернуть операцию.

Военная операция Украины по освобождению Крыма