Twitter "признал" Крым российским: появилась реакция Украины

Украина высказалась насчет резонансного решения соцсети и уже предприняла некоторые шаги.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на то, что сеть микроблогов Twitter фактически признала захваченный РФ Крым российским.
Аккаунт так называемого МИД России в Крыму обозначен как официальный, а это абсолютно неприемлемо, написала в соцсети первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Чиновница добавила, что в связи с этим уже были осуществлены два телефонных звонка.
"...совершенно недопустимо ставить в так называемом МИД РФ в Крыму галочку проверки, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым – часть Украины", – подчеркнула Джапарова.
Напомним, в Twitter аккаунт так называемого МИД России в Крыму был отмечен галочкой, которая значит, что учетка была проверена, потому что она "занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей".