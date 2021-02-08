Twitter "признал" Крым российским: появилась реакция Украины

Киев отреагировал на решение Twitter от относительно аккаунта "МИД России в Крыму" / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на то, что сеть микроблогов Twitter фактически признала захваченный РФ Крым российским.

Аккаунт так называемого МИД России в Крыму обозначен как официальный, а это абсолютно неприемлемо, написала в соцсети первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Чиновница добавила, что в связи с этим уже были осуществлены два телефонных звонка.

"...совершенно недопустимо ставить в так называемом МИД РФ в Крыму галочку проверки, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым – часть Украины", – подчеркнула Джапарова.

Напомним, в Twitter аккаунт так называемого МИД России в Крыму был отмечен галочкой, которая значит, что учетка была проверена, потому что она "занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей".