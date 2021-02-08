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Популярная соцсеть "признала" аннексированный Путиным Крым российским

8 февраля 2021, 11:20
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Профиль "МИД РФ в Крыму" Twitter отметил как верифицированный и официальный.

Украина,Крым,флаг
В топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine / УНИАН

Популярная соцсеть Twitter признала официальным аккаунт Министерства иностранных дел России в аннексированном Крыму.

Администрация соцсети пометила аккаунт галочкой. Такие отметки предоставляются страницам, которые являются верифицированными и официальными.

"Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей", - говорится в комментарии к отметке.

Профиль "МИД РФ в Крыму" появился в марте 2015 года, спустя год после аннексии полуострова. Галочка возле аккаунта появилась спустя почти шесть лет - 8 февраля 2021 года - и сразу же вызвала волну возмущений.

"Twitter поставил российским оккупантам Украины проверенную синюю галочку. Оккупационный режим Путина в украинском Крыму имеет "официальный" престиж. @verified разрешает военные преступления и преступления против человечности, давая свое одобрение", - прокомментировал ситуацию Майкл Маккей.

Кроме того, в топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism (Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine (Крым - это Украина).

"Твиттер дал галочку вот этому, тем самым фактически подтвердив, что считает Крым российским. Поэтому я напоминаю что Крым - это Украина и никаких дискуссий тут быть не может. Россия анексировала его незаконно и является страной агрессором", - написал один из пользователей.

"Самая большая гадость в сети - легитимизировать оккупационную власть", - говорится в еще одном комментарии.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Напомним:

  • В начале февраля в Италии в школьном учебнике по географии была сфальсифицирована история Украины. В частности, в учебнике говорилось, что в аннексированном Россией Крыму "состоялся референдум о присоединении к России", а Донецк и Луганск "стали автономными" из-за "этнического спора украинцев и русского меньшинства".
  • В связи с данной ситуацией Посольство Украины в Италии обратилось к издательству Pearson, Министерству образования страны и к автору учебника с требованием исправить текст и предложением сотрудничать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
  • После обращения украинских дипломатов издательство выразило сожаление из-за сложившейся ситуации.

соцсеть Twitter МИД РФ аннексия Крыма новости Украины
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