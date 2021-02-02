В Италии грубо сфальсифицировали историю Украины, посольство отреагировало

Россия аннексировала Крым весной 2014 года / Reuters

В Италии в школьном учебнике по географии была сфальсифицирована история Украины. В частности, в учебнике говорилось, что в аннексированном Россией Крыму "состоялся референдум о присоединении к России", а Донецк и Луганск "стали автономными" из-за "этнического спора украинцев и русского меньшинства".

В связи с данной ситуацией Посольство Украины в Италии обратилось к издательству Pearson, Министерству образования страны и к автору учебника с требованием исправить текст и предложением сотрудничать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

После обращения украинских дипломатов издательство выразило сожаление из-за сложившейся ситуации.

"Руководство издательства Pearson в своем ответе выразило сожаление по поводу ситуации, которая возникла, и отметило готовность совместно обсуждать содержание учебников в тематике, которая касается Украины. Мы приветствуем такой конструктивный подход", - говорится в заявлении украинских дипломатов.

Кроме того, в посольстве призвали украинцев участвовать в этой работе и сообщать посольству, издательствам и школам о фактах фальсификации украинской истории в школьных учебниках.

"Ничего об Украине без Украины" - именно такой подход планируем применять в отношениях с издательствами, которые несут ответственность за выданные учебники совместно с автором и академическим сообществом", - добавили в посольстве.

Руководство издательства Pearson выразило сожаление по поводу сложившейся ситуации / facebook.com/ukr.embassy.italy

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Напомним:

Газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мире, на которой обозначила оккупированный Крым как территорию России.

Ранее венгерский телеканал M1, который вещает в том числе в Закарпатье, показал сюжет из аннексированного Крыма, но в титрах указал, что он является частью России.

Осенью 2019 года разгорелся скандал вокруг Apple – американская компания в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России.