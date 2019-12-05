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Транслирующийся в Украине телеканал назвал Крым "российским"

5 декабря 2019, 12:00

В неловкую ситуациюпопал канал M1.

Крым
Крым / УНИАН

Венгерский телеканал M1, который вещает в том числе в Закарпатье, показал сюжет из аннексированного Крыма, но в титрах указал, что он является частью России.

Короткий сюжет посвящен медузам, большое число которых выбросило на азовское побережье Крыма.

В титрах указывается, что место съемки - "Krím-Félsziget, Oroszország", что переводится, как "Полуостров Крым, Россия". Сам сюжет транслировался в конце ноября, но запись можно увидеть на странице телеканала в соцсети Facebook.

О реакции официальных органов Украины пока ничего не известно.

Это уже не первый скандал из-за "российского крыма". Напомним, не так давно компания Apple начала показывать в своих сервисах полуостров как территорию РФ.

До этого "ошиблось" с принадлежностью британская газета The Guardian.

Последним громким скандалом стало заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что слово аннексия "слишком тяжелое", когда речь идет о Крыме .

Крым Венгрия Украина
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