Яблоко раздора: сервисы Apple признали Крым российским

Теперь Симферополь, Севастополь, Ялта и другие города полуострова Apple указывает как территорию РФ.
Американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Они полностью (свои сервисы – ред.) привели в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении Погода устранена… Ранее были периоды, когда было написано, что это Украина", — заверил журналистов парламентарий после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.
В качестве доказательства Пискарев показал фотографии скринов сервиса, на которых Симферополь, Севастополь, Ялта и другие города полуострова Apple указывает как территорию РФ.
Напомним, в аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма. На конфуз обратил внимание один из пассажиров, он и обратился в полицию.
И даже на заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма. Причем, в отличие от пассажира Борисполя, депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова.
Кто из зарубежных СМИ и сервисов указывал Крым российским:
- В материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходил в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия".
- Также в конце ноября 2019 известный британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором на карте Украины отсутствует полуостров Крым.
- В начале ноября 2019 популярная газета The New York Times в одном из своих материалов опубликовала карту Украины без аннексированного Россией Крыма. Позже The New York Times заменила изображение карты, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.
- Кроме того, из-за карты с "отрезанным" Крымом в скандал угодил проект Openstreetmap. Руководители OpenStreetMap заявили о том, что "Россия осуществляет контроль над территорией Крыма".