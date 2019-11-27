Яблоко раздора: сервисы Apple признали Крым российским

Apple признал Крым российским / Фото: REUTERS

Американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Они полностью (свои сервисы – ред.) привели в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении Погода устранена… Ранее были периоды, когда было написано, что это Украина", — заверил журналистов парламентарий после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

В качестве доказательства Пискарев показал фотографии скринов сервиса, на которых Симферополь, Севастополь, Ялта и другие города полуострова Apple указывает как территорию РФ.

Напомним, в аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма. На конфуз обратил внимание один из пассажиров, он и обратился в полицию.

И даже на заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма. Причем, в отличие от пассажира Борисполя, депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова.

Кто из зарубежных СМИ и сервисов указывал Крым российским: