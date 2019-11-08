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Карта Украины без Крыма: в The New York Times отреагировали на скандал

8 ноября 2019, 16:19

На карте пунктирной линией обозначили аннексированный Россией Крым.

The New York Times
В The New York Times отреагировали на скандал с картой Украины / nytimes.com

Американская газета The New York Times заменила изображение карты, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.

О соответствующем исправлении свидетельствует список правок публикаций издания, опубликованном на сайте издания.

"В статье о планах украинского олигарха по созданию горнолыжного курорта была карта Украины, на которой она была отделена от Крыма. На карте пунктирной линией границы должен был быть обозначен участок, аннексированный Россией в 2014 году", - говорится в сообщении.

  • Изначально The New York Times опубликовала карту Украины без Крыма nytimes.com
  • Впоследствии The New York Times исправила карту Украины nytimes.com

Напомним, ранее в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия".

карта Крым The New York Times Украина
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