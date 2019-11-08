Карта Украины без Крыма: в The New York Times отреагировали на скандал

В The New York Times отреагировали на скандал с картой Украины / nytimes.com

Американская газета The New York Times заменила изображение карты, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.

О соответствующем исправлении свидетельствует список правок публикаций издания, опубликованном на сайте издания.

"В статье о планах украинского олигарха по созданию горнолыжного курорта была карта Украины, на которой она была отделена от Крыма. На карте пунктирной линией границы должен был быть обозначен участок, аннексированный Россией в 2014 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в материалах британской газеты The Guardian аннексированный Россией Крым был обозначен как территория РФ. Фото с фестиваля, который проходит в аннексированном Крыму, издание изначально подписало: "Крым, Россия".