Влиятельный британский журнал опубликовал карту Украины без Крыма

Россия аннексировала Крым в 2014 году / Reuters

Известный британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором на карте Украины отсутствует полуостров Крым. Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

Дипломаты обратились к журналистам с просьбой исправить ошибку.

"Мы надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание изменит свою карту должным образом", - говорится в Тwitter дипучреждения.

Скриншот twitter.com/UkrEmbLondon

Напомним, в начале ноября популярная газета The New York Times в одном из своих материалов опубликовала карту Украины без аннексированного Россией Крыма. Позже The New York Times заменила изображение карты, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.

В августе в Житомире разгорелся скандал вокруг местной сети "Sharikava", которая на своем сайте опубликовала карту Украины без Крыма. После этого активисты националистической организации "С14" разрисовали фасад "Sharikava" надписями: "Чей Крым?", "Крым Украина".