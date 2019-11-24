Влиятельный британский журнал опубликовал карту Украины без Крыма

Украинские дипломаты обратились к журналистам The Economist с просьбой исправить ошибку.
Известный британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором на карте Украины отсутствует полуостров Крым. Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии.
Дипломаты обратились к журналистам с просьбой исправить ошибку.
"Мы надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание изменит свою карту должным образом", - говорится в Тwitter дипучреждения.
Напомним, в начале ноября популярная газета The New York Times в одном из своих материалов опубликовала карту Украины без аннексированного Россией Крыма. Позже The New York Times заменила изображение карты, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.
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В августе в Житомире разгорелся скандал вокруг местной сети "Sharikava", которая на своем сайте опубликовала карту Украины без Крыма. После этого активисты националистической организации "С14" разрисовали фасад "Sharikava" надписями: "Чей Крым?", "Крым Украина".
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.