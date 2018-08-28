"Чей Крым?": в Житомире разрисовали кафе из-за карты Украины без аннексированного полуострова

В Житомире разгорелся скандал вокруг местной сети "Sharikava", которая на своем сайте опубликовала карту Украины без Крыма.

После этого активисты националистической организации "С14" разрисовали фасад "Sharikava" надписями: "Чей Крым?", "Крым Украина".

Кроме того, активисты подчеркнули, что владельцы заведения якобы не стали давать объяснений по поводу карты Украины без Крыма.

"С14 Житомир вместе с Правая Молодежь напомнили "Sharikava" - Чей Крым?! Учитывая последние события, когда владельцы данного заведения отморозились от объяснений по поводу карты украины без Крыма на их сайте. Крым - это Украина!!!", - говорится в сообщении "С14" в Facebook.

Как пишет издание "Житомир Life", команда сети заявила о непричастности к инциденту, и что он стал результатом ошибки, поскольку над проверкой контента работает много людей.

Впоследствии стало известно о том, что владелец сети "Sharikava" посещал оккупированный Крым. Об этом он сам сообщал в Instagram.

Отметим, что после инцидента в Facebook сети Sharikava появилось стихотворение с критикой деятельности и позиции националистов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на немецком телевидении показали карту с российским Крымом.