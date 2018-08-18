На немецком телевидении показали карту с российским Крымом

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Немецкий телеканал 3Sat показал в эфире карту, на которой аннексированный Крым обозначен, как территория России.

Скандальные кадры появились в документальной ленте "Сплошь Сибирь". Авторами картины являются немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.

Отметим, что 3Sat вещает на ФРГ, Австрию и Швейцарию. Аудитория канала составляет порядка около 200 миллионов человек, его учредителями являются немецкие телеканалы ARD и ZDF.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине издали книгу с изображением Крыма в составе России.