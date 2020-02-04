В учебнике по истории Украины напечатали фотожабу с Киану Ривзом

Оформители учебника немного ошиблись с фотографией / jigsawdeaad / Twitter

В украинском учебнике за 10 класс по всемирной истории внимание общественности привлек снимок, но котором запечатлен голливудский актер Киану Ривз, и фото известно, как популярный мем.

Забавную ошибку заприметили пользователи Twitter.

В учебнике авторы, очевидно, хотели на 58 странице проиллюстрировать период в истории известной фотографией Обед на небоскребе 1932 года. Однако вместо нее напечатали популярный забавный мем, который был у всех на устах в 2010 году. Кто с помощью фотошопа добавил к обедающим рабочим грустного Киану Ривза с гамбургером в руке.

Пародия с Киану Ривзом / Фото: arts-wallpapers

Обед на небоскребе / Фото: Википедия

"Мое почтение тому, кто подбирал иллюстрации. Снимаю шляпу. Не думаю, что увижу что-то лучшее, чем это, за весь год", - прокомментировали ошибку пользователи в Twitter.

Автором учебника обозначен кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста Ткума Игорь Щупак.

Напомним, предложение нардепа от Слуги народа Евгения Брагара пенсионерке продать собаку для оплаты за газ стало объектом многочисленных шуток, мемов и фотожаб в Сети.