"Собирайся, Сирко, из облгаза пришли": Сеть взорвалась мемами из-за оплаты за газ продажей собаки

Предложение нардепа от Слуги народа Евгения Брагара пенсионерке продать собаку для оплаты за газ стало объектом многочисленных шуток, мемов и фотожаб в Сети.

В Facebook пользователи соревнуются в искрометном юморе, интерпретируя абсурдный по своей сути совет политика. Участниками сюжета стали не только собаки, но и другие животные, а также сюжеты известных мультфильмов, кинофильмов, книг и просто жизненные ситуации.

Некоторые шутки действительно очень смешные и оригинальные. Хит-парад мемов на тему продажи собак для оплаты коммуналки стал основной темой соцсетей 1 февраля.