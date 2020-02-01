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Нардепа из Слуги народа "едят" в Сети из-за совета продать собаку

1 февраля 2020, 15:03

Нелепый совет депутата пенсионерке вызвал резонанс в Сети, украинцы советуют ему продать почку.

Народному депутату Украины от Слуги народа Евгению Брагарю устроили серьёзную взбучку в Сети из-за глупого совета пенсионерке.

Отметим, господин Брагар предложил жительнице Кировоградской области, которая позвонила в студию одного из украинских телеканалов, где он выступал, продать собаку, если у нее нет денег на оплату услуг ЖКХ.

Добавим, что женщина пожаловалась, что получает чуть больше 2 000 гривен пенсии, а за газ должна платить 1953 гривны и 154 гривны абонплаты за его транспортировку.

Так вот, в соцсетях Брагар стал "звездой", и много нелицеприятных слов полетели в его адрес.

"Тут нардеп уже рекомендует продавать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Не дорабатывает. Надо было сразу предложить почку продать, чего уж там", пишет Владимир Полуев.

"Ну Реву же в свое время съели с тем что украинцы много едят, и этого съедим, че уж нам", - добавил Сергей Веревка.

"Друзья, будьте бдительны! В любой момент к вам за домашним любимцем могут прийти Слуги народа", - высказался Сергей Мишин.

"Дебил из "Слуги народа" некто Брагар в эфире 112 посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы заплатить за коммуналку. То есть, если у тебя есть две почки и собака, какое ты имеешь право жаловаться на высокие тарифы? Я даже растерялся. Можно ли винить животное, если оно ведёт себя как животное, а не как человек, если нам это не нравится? Нет, конечно, животное не виновато в том, что человеку не нравятся его природа и его инстинкты. А можно ли винить дебила в том, что он ведёт себя как дебил? Дебил ведь не виноват в том, что его сделали депутатом и дали возможность говорить на всю страну. Дилемма. Включайте 112, сейчас в эфире буду я, а не очередной дебил из "Слуги народа"", - отметил Александр Скубченко.

"Друзья, это народный депутат Украины Евгений Брагар.Вчера Женя предложил пенсионерке продать собаку и заплатить за Коммуналку.Повторю ещё раз, продать свою собаку и заплатить за коммунальные Услуги.У меня просто нет ни слов ни Выражений. Просто ДНО", - высказался Михаил Шнайдер.

"Когда-то добрая традиция была в Китае, отправлять отъевшегося политика в деревню на перевоспитание", - обратил внимание Марк Гресь.

"А наступного місяця почати органи свої продавати , щоб тим упирям до кишень більше потрапляло...Це вже занадто, чого вони туди поперлися? Щоб давати безглузді поради? Бісить!!!", -  возмутилась Александра Воронова.

"Что этот сосунок может знать о том как выжывает народ. Он вырос на всем готовом, тяжелее айфона ничего в жизни не подымал", - сказала Ольга Федирко.

"Жена говорит утром, что мол, видишь, какой я прозорливой была, когда вельш-корга купила. Теща думала, что это защитник двора, а оказалось, что это консерва на случай тяжелых времен. Представил уже, как приходят из облгаза, а мы такие: "Вот вам топор, идите рубите лапу Беста на сумму борга. Кстати, вот родословная, так что лапа высококачественная". Хотя выгоднее элитную собаку отдать целиком в сумму сразу большего долга, она потом может сбежать и такой трюк можно несколько раз провернуть. Так что покупайте элитных собак. Будут собаки, будет и свет, и тепло в доме", - пишет журналист Юрий Романенко.

"Порошенко призывал строить собачьи будки. Депутат от СН предлагает продавать собак. Тезисы, по сути, противоположны, а долбо*бы одинаковы. Магия какая-то", - считает журналист Денис Гороховский.

"Ну, это нормальный человек тем более депутат? Человек - с детским разумом. Зачем он у власти нужен, чего хорошего он может дать Украине? Такой молодой, а сколько зла на людей откуда это у него? Кто его воспитал так? Наверное родителям стыдно за сына. Пусть нашему президенту будет стыдно за своего депутата. Пусть он обратит внимание на своих депутатов что они лепечут перед экраном, НЕУЧИ!!! Умный человек такого не скажет", - вопрошает Зоя Краевая.

"Тебе тварь продати на органи бо з тебе ніякої користі а так якійсь хорошій людині життя врятуєш", - возмутился Юрий Петрунчак.

"Це настоящий довбо*об, Зеленський де ти його одкопав, зарий його на х*й хай не позорить Україну", - сказал Анатолий Дроздов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что главной целью нынешнего Кабинета министров является снижение расходов граждан на коммунальные услуги. По его словам, украинцы не должны тратить больше 15% от общего дохода на услуги ЖКХ.

При этом он указал, что для уменьшения сумм в платежках необходимо повысить энергоэффективность зданий

"В платежке две составляющие - цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла - ведет к уменьшению суммы в платежке", - отметил политик в Facebook.

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