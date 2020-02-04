Переписка Кивы с "Жириком": политтехнолог потроллил нардепа фотожабой с Путиным

Политтехнолог потроллил Илью Киву фотожабой с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым / УНИАН

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что депутат Верховной Рады Илья Кива переписывался в парламенте в мессенджере с контактом "Жирик... Владимир Вольфович" - СМИ решили, что речь идет о лидере Либерально-демократической партии России, депутатом Госдумы Владимиром Жириновским, для хайпа.

Эксперт потроллил Киву - опубликовал в Facebook фотожабу, на которой запечатлен "диалог" российского президента Владимира Путина с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

На фотожабе Путин якобы спрашивает у Медведева: "Тебе Кива сегодня писал?", а получил такой ответ: "Нет. Может, случилось что".

Политтехнолог потроллил Илью Киву фотожабой с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым / Скриншот с facebook.com/aleksej.golobuckij

По мнению Голобуцкого, Киве приходится самостоятельно создавать поводы для хайпа, чтобы не исчезнуть из информационного горизонта, и кого там нардеп называет "Жирик" в мессенджере - "абсолютно фиолетово".

"Журналист… зафиксировал на видео нецензурную переписку в WhatsApp нардепа Кивы с аккаунтом "Жирик... Владимир Вольфович". А что делать? Когда конкурировать в хайпе приходится с целой огромной фракцией Слуги (Слуга народа - Ред.), которая вообще только хайпами и занята, больше ничем. Приходится самостоятельно создавать поводы для хайпа…", - полагает эксперт.

Ранее журналист Алексей Липовецкий заснял, как Илья Кива в Раде переписывался с контактом "Жирик... Владимир Вольфович". Нардеп не отрицал, что общался с Владимиром Жириновским. Пресс-секретарь Жириновского утверждал, что лидер ЛДПР не общался с Кивой.