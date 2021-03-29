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У Кравчука раскрыли цель России по мирному плану на Донбассе

29 марта 2021, 04:22
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Россия пытается превратить мирный план по Донбассу в "зраду", сказал Сергей Гармаш.

Россия, Украина
Никто не заставляет Россию воевать с Украиной или обострять ситуацию на фронте - Гармаш / УНИАН

Публикация в России деталей мирного плана по Донбассу свидетельствует о том, что данный механизм не соответствует интересам Москвы в ситуации с урегулированием российско-украинского конфликта на востоке Украины. Россияне не собираются обсуждать документ и опубликовали его для того, чтобы посеять "зраду" в украинском обществе, сказал делегат Донецка от переселенцев в ТКГ Денис Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Россия не намерена обсуждать реализацию мирного плана по Донбассу, который предложила Германия и Франция. Москва не рассматривает его как дипломатический документ, поэтому пыталась использовать ситуацию в своих целях.

"Это (слив Россией конфиденциальной информации о плане) однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции, и тем более Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа как дипломатического документа. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики", - считает Гармаш.Читайте такжеУ Кравчука заявили об ответном ударе из-за интеграции Донбасса с РФ

Также он добавил, что РФ, таким образом, попыталась оказать влияние на украинское общество. Можно увидеть "зраду", если читать не украинский документ, а инициативы Парижа, Берлина или Москвы. Поэтому Россия пыталась сыграть на данном факторе.

"Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "зраду", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции, или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматический расчет", - подчеркнул Гармаш.

Мирный план по Донбассу

ТКГ новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
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