У Кравчука раскрыли цель России по мирному плану на Донбассе

Россия пытается превратить мирный план по Донбассу в "зраду", сказал Сергей Гармаш.
Публикация в России деталей мирного плана по Донбассу свидетельствует о том, что данный механизм не соответствует интересам Москвы в ситуации с урегулированием российско-украинского конфликта на востоке Украины. Россияне не собираются обсуждать документ и опубликовали его для того, чтобы посеять "зраду" в украинском обществе, сказал делегат Донецка от переселенцев в ТКГ Денис Гармаш в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, Россия не намерена обсуждать реализацию мирного плана по Донбассу, который предложила Германия и Франция. Москва не рассматривает его как дипломатический документ, поэтому пыталась использовать ситуацию в своих целях.
"Это (слив Россией конфиденциальной информации о плане) однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции, и тем более Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа как дипломатического документа. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики", - считает Гармаш.Читайте такжеУ Кравчука заявили об ответном ударе из-за интеграции Донбасса с РФ
Также он добавил, что РФ, таким образом, попыталась оказать влияние на украинское общество. Можно увидеть "зраду", если читать не украинский документ, а инициативы Парижа, Берлина или Москвы. Поэтому Россия пыталась сыграть на данном факторе.
"Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "зраду", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции, или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматический расчет", - подчеркнул Гармаш.
Мирный план по Донбассу
- Российское интернет-издание Коммерсант 24 марта опубликовало документы, которые, возможно, были представлены Францией и Германией в рамках плана по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. В них указано, что Россия и Украина придерживаются диаметрально противоположной точки зрения по реализации Минских соглашений.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 марта заявил, что РФ и представители боевиков "ЛДНР" заблокировали переговорный процесс в рамках ТКГ по Донбассу. Если Россия настроена на урегулирование конфликта, Москва должна согласиться с мирным планом по ОРДЛО.
- Председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что Россия уже давно получила мирный план по Донбассу, однако предпочитает не комментировать данную информацию.
- Замглавы Администрации президента РФ, участник переговорного процесса по Донбассу Дмитрий Козак 20 марта направил Украине, Германии и Франции письмо, в рамках которого он заявил, что Киев так и не предоставил свои комментарии относительно поправок Москвы к мирному плану по Донбассу.
- Глава ОП Андрей Ермак 21 марта рассказал, что в Киеве изучили письмо Козака, однако украинская сторона не согласна с теми условиями по Донбассу, которые предлагают россияне.