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У Зеленского резко отреагировали на обвинения России в "обстрелах"

19 февраля 2022, 21:23

В ОП назвали такие обвинения "пропагандистским набором России с операциями под ложным флагом".

В Офисе президента опровергли заявления РФ о якобы "обстрелах" мирных жителей на оккупированных территориях Донбасса и российской стороны. Там назвали такие обвинения "пропагандистским набором России с операциями под ложным флагом".

"Лихорадочная пропагандистская активность, которую развели на территории ОРДЛО и на соседней территории Ростовской области, может вызвать лишь горькую усмешку", - отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, такой уровень нелепости пропагандистов и их политического обеспечения говорит о том, что вся эта ситуация представляет реальную опасность для мирных жителей на временно оккупированной территории Украины и на соседней территории России.

"Во-первых, совершенно невозможно даже представить, чтобы кому-то в украинской армии пришло в голову обстреливать территорию России, когда вблизи наших границ сконцентрировано такое группировка российских войск и тем более когда проводятся учения ядерных сил России. Во-вторых, этот пропагандистский набор России с операциями под ложным флагом отмечался, в частности, во время подготовки войны против Грузии в 2008 году", - подчеркнул Подоляк.

Он также обратил внимание на то, что о подобных провокациях заранее уже предупреждали западные партнеры.

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"В-третьих, именно о таких провокациях и предупреждали на Западе - оккупанты сами совершают преступные действия, а обвиняют в этом Украину. Демократический мир точно не поверит ни в какие обстрелы Ростовской области России. Откуда стреляли? Кто стрелял? Очевидно, что это специально заготовленные шаги оккупантов, чтобы оправдать действия против Украины", - резюмировал Подоляк.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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