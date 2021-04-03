У Зеленского сделали предупреждение РФ, вспомнив о Чечне и Татарстане

Занимайтесь Дальним Востоком, Чечней и Татарстаном, пока это российские территории - Данилов / УНИАН

Россия должна заниматься проблемами своей страны, а не вмешиваться в дела Украины. В российском государстве периодически появляются проблемы с сепаратистскими настроениями. Москва должна решать проблемы в Чечне, Татарстане и на Дальнем Востоке, иначе ситуация может оказаться на грани потери государством данных территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В частности, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера чиновник сказал, что Россия постоянно вмешивается в дела Украины, в том числе и на уровне дипломатических заявлений. При этом РФ должна решать свои внутриполитические проблемы, которые, как полагает он, могут привести к серьезным последствиям.Читайте такжеУкраина готова ответить на эскалацию со стороны РФ – Данилов

"И когда они сюда суют нос и что-то говорят... когда господин Лавров что-то там начинает рассказывать об Украине... Какое ваше дело, чем мы тут занимаемся?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, мы не лезем к вам в Татарстан, мы не лезем в вашу Ичкерию (Чечню). Это пока что ваша территория - занимайтесь! Чего вы постоянно нам начинаете рассказывать, чем нам заниматься?!" – подчеркнул Алексей Данилов.

Заявления Алексея Данилова о России