У Зеленского сделали предупреждение РФ, вспомнив о Чечне и Татарстане

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины.
Россия должна заниматься проблемами своей страны, а не вмешиваться в дела Украины. В российском государстве периодически появляются проблемы с сепаратистскими настроениями. Москва должна решать проблемы в Чечне, Татарстане и на Дальнем Востоке, иначе ситуация может оказаться на грани потери государством данных территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В частности, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера чиновник сказал, что Россия постоянно вмешивается в дела Украины, в том числе и на уровне дипломатических заявлений. При этом РФ должна решать свои внутриполитические проблемы, которые, как полагает он, могут привести к серьезным последствиям.Читайте такжеУкраина готова ответить на эскалацию со стороны РФ – Данилов
"И когда они сюда суют нос и что-то говорят... когда господин Лавров что-то там начинает рассказывать об Украине... Какое ваше дело, чем мы тут занимаемся?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, мы не лезем к вам в Татарстан, мы не лезем в вашу Ичкерию (Чечню). Это пока что ваша территория - занимайтесь! Чего вы постоянно нам начинаете рассказывать, чем нам заниматься?!" – подчеркнул Алексей Данилов.
Заявления Алексея Данилова о России
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 26 марта заявил, что уже при нынешнем поколении аннексированный Крым вернется в состав Украины. Кроме того он допустил частичный распад России.
- "Мы увидим с вами свободную Ичкерию, мы увидим с вами свободный Татарстан", - сказал чиновник.
- 2 апреля Данилов заявил, что для установления мира на Донбассе Россия должна забрать свою военную технику из региона, после чего Украина самостоятельно решит проблему отдельных районов Донецкой и Луганской областей.