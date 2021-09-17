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Удар Украины по СП-2 и решение США с ФРГ: эксперт назвал сценарий для Киева по трубе Газпрома

17 сентября 2021, 06:34
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Если процесс сертификации Северного потока-2 затянется, украинская ГТС будет работать на полную мощность, считает Вадим Карасев.

Северный поток-2
Газопровод СП-2 может получить все документы для запуска только в начале 2022 года – эксперт / Reuters

Газпрому вряд ли удастся оформить сертификацию Северного потока-2 в октябре. Получение разрешения на эксплуатацию трубопровода может быть выдано и в начале 2022 года. Если процесс затянется, украинская газотранспортная система все это время будет работать на полную мощность. Украина должна сотрудничать с США и Германией для того, чтобы оттянуть процесс сертификации российского трубопровода, или добиться сценария, при котором его сертифицируют в интересах Киева. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал, газопровод вряд ли заработает в октябре, так как сертификация СП-2 займет определенное время – скорее всего, трубу не запустят до начала 2022 года. Киев получает четыре месяца, в течение которых ГТС может работать на полную мощность.

"Пока это не удается, потому что мы знаем, что, по некоторым прогнозам серьезных экспертов, процесс сертификации "Северного потока-2" может закончиться только в начале 2022 года. Таким образом, до конца года еще четыре месяца. Да, России выгодно это делать (отказываться от дополнительной прокачки газа через территорию Украины в Европу на фоне газового кризиса в ЕС, - ред.), для нас выгодно затягивать (процесс сертификации), - отметил эксперт.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

По его словам, Киеву в данной ситуации важно провести грамотную работу с США и Германией. Нужно разработать совместную специальную стратегию, чтобы либо оттянуть сертификацию газопровода Северный поток-2, либо придумать сценарий, при котором процесс сертификации был бы реализован в интересах украинского государства.

"Есть полномочия по "Северному потоку-2 от США и был назначен уполномоченный от Германии, об этом договорились Меркель и Зеленский, когда Меркель была с визитом в Киеве, и это был как раз конкретный результат этого визита. Для нашей стороны, кстати, это очень важно. Поэтому нужно в рамках нашего Министерства энергетики, Нафтогаза, руководства офиса Министерства иностранных дел с уполномоченными по "Северному потоку - 2" от США и Германии разрабатывать эту стратегию или дорожную карту — как сделать так, чтобы сертификация "Северного потока-2" была в сроках оттянута. А во-вторых, чтобы этот процесс или пакет был сертифицирован в наших интересах или в наших условиях", - подчеркнул Вадим Карасев.

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Почему Германии выгоден Северный поток-2 – смотрите видео ТСН

Повышение цены на газ в Европе и запуск СП-2

Газовый рынок Европы в последние недели находится в кризисе. Цены на топливо серьезно взлетели и являются максимальными за последние 13 лет. Такая ситуация произошла из-за опустошения хранилищ в ЕС и отказа Газпрома, который готовится к запуску Северного потока-2, обеспечить дополнительную прокачку топлива через ГТС Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. Ранее россияне для прокачки через Украину забронировали на 2021 год на 20 миллиардов кубометров газа меньше, чем в прошлом году. Теперь же они де-факто поставили ЕС ультиматум: либо газ станет дешевле, а СП-2 заработает, либо будут проблемы с топливом и его прокачкой через Украину.Читайте такжеИсторические рекорды сменились падением: в Европе резко рухнула цена на газ

В компании-операторе украинской ГТС также полагают, что всплеск цен на газ в Европе связан с позицией Газпрома, который пытается выторговать для себя преференции перед запуском СП-2.

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко сказал, что проблемы Европы с газом связаны с низким уровнем запасов топлива после холодной зимы и жаркого лета. При этом Газпром в таких условиях не стремится к дополнительным поставкам газа в ЕС и готовится к введению в эксплуатацию Северного потока-2.

Председатель Газпрома Алексей Миллер 10 сентября заявил, что трубопровод Северный поток-2 уже достроен. Сооружение было окончено в 8:45 по киевскому времени.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль отметила, что Газпрому не удастся пустить газ по СП-2 уже с 1 октября, так как до этого времени газопровод не сертифицируют. Без этого труба не сможет полноценно работать.

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новости России ГТС транзит газа Северный поток-2 новости Украины Вадим Карасев
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