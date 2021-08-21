Уход США из Украины по сценарию Афганистана: эксперт объяснил, почему Вашингтон не сдаст Киев

Украина, в отличие от Афганистана, сумела отстоять свою государственность и без поддержки США и Запада – политолог / УНИАН

Поддержка Запада важна, однако Украине и без поддержки США, несмотря на потерю территорий, удалось отстоять собственную государственность. В отличие от Афганистана, куда Штаты вложили 1 триллион долларов, помощь украинскому государству гораздо меньше. Разница с Афганистаном очень заметна – наш народ дважды демонстрировал свое стремление к отстаиванию свободы. Этот аргумент нужно усиленно применять в свою пользу, заявил политолог Владимир Фесенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что по сравнению с Афганистаном, где власть оказалась в руках группировки Талибан, украинскому государству удалось выстоять в борьбе за свою государственность. Даже несмотря на потерю территорий.Читайте такжеПочему Украина рискует повторить судьбу Афганистана

"Сейчас слышу много конспирологических и катастрофических предположений, что после событий в Афганистане американцы закроются, забудут, не будут рисковать, прекратят любую поддержку Украины. Поддержка была важна, но по сравнению с Афганистаном меня поразила цифра — вложен 1 триллион долларов в Афганистан, в нас они вложили гораздо меньше. Мы смогли без поддержки и США, и Запада отстоять свою государственность. Да, потеряли часть территории, но отстояли государственность", - отметил эксперт.

По словам политолога, разница между двумя ситуациями очень заметна, и Украина должна применить данный аргумент в свою пользу. Несмотря на проблемы с реформированием государства, украинский народ стремится к свободе и демократии.

"Дважды наш народ демонстрировал стремление отстаивать свою свободу. То есть контраст с Афганистаном очень заметен. Есть проблемы с эффективностью реализации реформ и пр. Но способность народа, и государства также защищать себя, стремиться к свободе и демократии — мы это видим. Сейчас очень важно использовать этот контраст в пользу нашего государства", - подчеркнул Владимир Фесенко.

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Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты Америки после двух десятилетий пребывания в Афганистане приняли решение вывести свои войска с территории государства. Американский военный контингент должен быть выведен из афганского государства до 31 августа.

На фоне решения Вашингтона исламистская группировка Талибан стремительно захватила Афганистан. Президент Ашраф Гани вынужден был бежать из страны.

Представитель талибов Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане теперь завершен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден принял правильное решение по выводу войск из Афганистана. За много лет там так и не удалось создать армию, которая способна противостоять серьезным вызовам.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что вывод войск США из Афганистана обернется опасностью не только для Вашингтона. Под угрозой окажутся и американские союзники.