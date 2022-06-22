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Украина на этой неделе может стать кандидатом на вступление в ЕС - Стефанишина

22 июня 2022, 17:02

Почти все страны объявили о готовности проголосовать за предоставление Украине статуса кандидата.

Евросоюз, Стефанишина
Украина в ближайшее время может стать кандидатом на вступление в ЕС / УНИАН, Wikipedia

Украина уже на этой неделе может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В таком случае страна может получить доступ к фондам ЕС. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Почти все страны объявили о готовности проголосовать за предоставление Украине статуса кандидата.

"Мы ожидаем, что такое решение будет поддержано 24 июня. Учитывая высокий уровень консенсуса, который есть на данный момент, возможно, даже такое решение будет принято завтра вечером. Мы готовимся уже к выполнению условий, которые предусмотрела Европейская комиссия", — сказала Ольга Стефанишина.

После предоставления статуса члена ЕС в приоритете будет восстановление Украины и политическая поддержка. Читайте такжеСаммит по статусу страны-кандидата для Украины: Шольц инициирует упрощение вступления в ЕС

Статус страны-кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС. Теперь украинское государство должно поработать над реформами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией, а также влиянием крупных бизнес-групп на политику.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение Еврокомиссии. По его словам, теперь Украина ожидает на положительный вердикт Европейского совета.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требования. Среди них реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

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