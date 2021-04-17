Украина отреагировала на задержание консула в России

Москве грозит ответ Киева на задержание дипломата, подчеркнули в МИДе.
Заместитель главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы – Евгений Енин, заявил, что задержание украинского консула Александра Сосонюка в России является очередной провокацией.
Украина готовит ответ российской стороне, рассказал замглавы МИД в комментарии УНН.
По его словам, Киев использует принцип взаимности и примет ответные меры в отношении дипломатов РФ.
"Очередная провокация государства-агрессора (задержание Сосонюка – Ред.) относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма…", – заявил Енин.
Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что сотрудника Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге российские силовики задержали на несколько часов, пишет РБК-Украина.
Николенко добавил, что после инцидента консул находился в дипучреждении.
Ранее в ФСБ утверждали, что 16 апреля в Петербурге задержали Александра Сосонюка якобы во время получения от россиянина информации из баз данных спецслужбы и правоохранительных органов.
В спецслужбе добавили, что такая деятельность имеет явный враждебный характер по отношению к России.
В ФСБ отметили, что дипломату грозят меры, которые предусмотрены международным правом.
Дипломат наделен неприкосновенностью в стране, в которой работает, однако его могут выдворить в случае враждебных действий или нарушения закона.
Ухудшение отношений между Киевом и Москвой и агрессивные действия РФ – что необходимо знать
- Отношения между Украиной и РФ испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года.
- В результате революции власти лишился тогдашний пророссийский президент Виктор Янукович – он сбежал на российскую территорию и призвал Кремль ввести войска в нашу страну.
- Позже власти России пошли на агрессию против Украины, был захвачен Крым, и начался конфликт на Донбассе.
- В РФ и на полуострове сторонников Украины начали называть "фашистами" и "радикалами". Сотрудники ФСБ задерживали украинцев, в частности, за "экстремизм", некоторым гражданам шили "шпионаж".
- В конце марта 2021-го российская сторона пошла на новые агрессивные действия в отношении Украины – якобы для учений перебросила войска к восточной границе нашей страны и направила в Крым новые силы.
- Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что его государство не собирается двигаться к войне.