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Украину обманули, но Киев действует: Кравчук заявил о пересмотре Будапештского меморандума

17 октября 2020, 07:15

Кравчук объяснил инициативу Зеленского о проведении всеукраинского опроса.

Кравчук
Украина должна начать консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума - Кравчук / УНИАН

Украина намерена поднять вопрос гарантий территориальной целостности государства перед странами-гарантами Будапештского меморандума. Инициатива Зеленского спросить об этом у украинцев направлена на привлечение максимального внимания к данной проблеме. Киев планирует начать работу в этом направлении с государствами, которые имеют перед нашей страной юридические обязательства.

Об этом заявил первый президент, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Украина, как и международное политическое сообщество, понимает отсутствие перспектив в переговорах с Россией, нарушившей территориальную целостность украинского государства и отрицающей свое участие в войне на Донбассе.

Однако Киеву стоит обратиться к другим участникам Будапештского меморандума, которые давали гарантии соблюдения территориальной целостности и суверенитета Украины, начав с ними переговоры.Читайте такжеДипломат рассказал, как Украину обманули с Будапештским меморандумом

"Я не вижу необходимости обязательной, чтобы слушать только Россию. Великобритания, США, присоединилась Франция, присоединился Китай и Совбез. Да, конечно, там есть право вето. Но хотя бы начать консультации. Ну, скажем, не хочет Россия, она заявила, что не будет выполнять Будапештский меморандум. Но с другими подписантами, которые также гарантировали и безопасность, и территориальную целостность Украины, мы можем начать переговоры", - заверил Кравчук.

Кравчук отмечает, что Россия, очевидно, нарушила принципы Будапештского меморандума, поэтому другие страны-гаранты соглашения должны начать соответствующие консультации по данному вопросу.

"И президент в этом случае (с пятым вопросом опроса) хочет подтвердить волю народа, народ требует от власти действовать адекватно", - добавил политик.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что Украину, по сути, обманули, однако Киев все равно должен действовать. Инициатива Зеленского поможет привлечь внимание к проблеме соблюдения Будапештского меморандума.Читайте такжеВ США объяснили, почему Украине не поможет Будапештский меморандум

"Если сказать откровенно — Украину обманули. Поэтому мы не можем ходить обманутыми и делать вид, что у нас все в порядке, что нарушений никто не делал. Я думаю, это, по крайней мере, всколыхнет общество, заставит страны-подписанты еще раз пересмотреть свои позиции и, возможно, сделать какие-то выводы, которым мы как Украина будем способствовать", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Справка

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.

Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.

США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.

После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

Будапештский меморандум

  • В июне вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал Запад к пересмотру соглашения. По его мнению, это единственный способ достичь мира. Однако консультации должны проходить без участия России.
  • В США допустили создание нового переговорного формата, уточнив, что его должен инициировать Киев. Украине при поддержке Франции и Германии следует привлечь в новый формат США и Великобританию.
  • Леонид Кравчук заявлял, что Киеву для урегулирования конфликта с Москвой нужно создавать новый переговорный формат, участниками которого станут государства, определяющие мировую политику.

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