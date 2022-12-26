В Кремле подтвердили нежелание договариваться о мире в Украине и назвали свои цели "здравым смыслом"

Президент Украины Владимир Зеленский называл условия, выполнение которых будет гарантировать прекращение войны в Украине и мир. Однако России это не понравилось и там открыто подтвердили, что Кремль не хочет действительно мирных переговоров.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично заявил, что РФ будет продолжать убивать украинцев, так как оккупанты не достигли своих целей.
Он даже увидел в действиях РФ какой-то "здравый смысл".
"Мы никогда не соглашались на чужие условия. Мы ориентируемся только на свои цели и на здравый смысл", - сказал Песков.
Переговоры Украины и России
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что глава агрессора РФ Владимир Путин не собирается вести переговоры и завершать войну против Украины. По его словам, Москва демонстрирует не готовность к диалогу, а намерение воевать на истощение.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переговоров с Путиным быть не должно, поскольку он является недоговороспособным политиком. По его словам, очевидный выход из ситуации – победа Украины.
Министр обороны Алексей Резников сказал, что силы обороны Украины будут продолжать военную операцию с целью освобождения своих территорий. Войска ожидают, пока промерзнет почва, и появятся оптимальные условия для проведения контрнаступательной операции.
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