В Кремле подтвердили нежелание договариваться о мире в Украине и назвали свои цели "здравым смыслом"

Дмитрий Песков подтвердил, что РФ не готова к настоящим мирным переговорам, заявляя о том, что Кремль "не соглашается на чужие условия".

В Кремле подтвердили нежелание договариваться о мире / Коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский называл условия, выполнение которых будет гарантировать прекращение войны в Украине и мир. Однако России это не понравилось и там открыто подтвердили, что Кремль не хочет действительно мирных переговоров.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично заявил, что РФ будет продолжать убивать украинцев, так как оккупанты не достигли своих целей.

Он даже увидел в действиях РФ какой-то "здравый смысл".

"Мы никогда не соглашались на чужие условия. Мы ориентируемся только на свои цели и на здравый смысл", - сказал Песков.

Переговоры Украины и России

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что глава агрессора РФ Владимир Путин не собирается вести переговоры и завершать войну против Украины. По его словам, Москва демонстрирует не готовность к диалогу, а намерение воевать на истощение.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переговоров с Путиным быть не должно, поскольку он является недоговороспособным политиком. По его словам, очевидный выход из ситуации – победа Украины.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что силы обороны Украины будут продолжать военную операцию с целью освобождения своих территорий. Войска ожидают, пока промерзнет почва, и появятся оптимальные условия для проведения контрнаступательной операции.

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