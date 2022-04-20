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В Мариуполе тяжелая ситуация: Арестович озвучил шесть шагов для деблокады

20 апреля 2022, 20:17

Мариуполь - это тяжелая проблема. Когда рассказывают о деблокаде Мариуполя, надо сделать 6 вещей.

Арестович
Арестович - шесть шагов для деблокады Мариуполя / УНИАН

Деблокада города Мариуполя пока невозможна, поскольку нужно сначала сделать шесть шагов, сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

"Мариуполь - это тяжелая проблема. Когда рассказывают о деблокаде Мариуполя, надо сделать 6 вещей. Давайте посчитаем и скажем, реально ли это сделать военным путем или нет", - сказал он.

Что нужно сделать для деблокады Мариуполя:

  • остановить наступающую на Запорожье многотысячную группировку противника;
  • разбить эту группировку;
  • пробить коридор в Мариуполь и обеспечить защиту флангов;
  • пройти 120 километров до Мариуполя по степным дорогам под ударами российской авиации;
  • пробить внешний и внутренний круг окружения Мариуполя;
  • с уличными боями пробиться к "Азовстали".

"Как вы думаете, это реально? Если бы у нас была такая возможность прямо сейчас, то мы бы уже вели войну в Подмосковье", - отметил он.

В то же время, как подчеркнул Арестович, сейчас украинская армия делает все возможное и невозможное, чтобы облегчить судьбу защитников Мариуполя. В частности, украинские войска бьют артиллерией по позициям противника.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие.

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новости Мариуполя военная агрессия РФ Алексей Арестович
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