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В НАБУ резко ответили Минздраву на обвинение о срыве поставок вакцин

16 февраля 2021, 21:30
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В НАБУ попросили всех причастных к этому расследованию воздерживаться от разглашения соответствующей информации.

НАБУ
В НАБУ отреагировали на скандал с закупками вакцин / УНИАН

Уголовные дела по фактам закупок вакцин от коронавируса не могут мешать закупкам вакцин от коронавируса у поставщиков, тем более уже после истечения срока начала вакцинации, пишет пресс-служба НАБУ.

В НАБУ также подтвердили, что действительно начали досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19.

Основанием для расследования стало соответствующее заявление генерального директора ГП Медзакупки, сообщили в НАБУ. Детективы проверяют наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления.

"Особенно подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствия для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации. Также отмечаем, что пока детективы не проводили никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины", – говорится в сообщении.

В НАБУ попросили всех причастных к этому расследованию воздерживаться от разглашения соответствующей информации.

Конфликт с поставкой вакцин - о чем ранее писал Главред:

  • Ранее глава Минздрава Максим Степанов назвал расследование НАБУ "информационной атакой", из-за которой "Украина теряет доверие от производителей вакцин". По словам Степанова, МОЗ уже начал получать от компаний-производителей вакцин отказы от сотрудничества.
  • Заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова заявила о том, что госпредприятие Медицинские закупки Украины в 2020 году сорвало закупки лекарственных средств и медицинских изделий.
  • Как подчеркнула она в ходе брифинга, транслировавшегося на YouTube-канале Кабмина, в Минздраве нашли все необходимые решения, как компенсировать по меньшей мере основные направления по дефициту лекарственных средств и медицинских изделий.

вакцины Вакцина НАБУ новости Украины
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