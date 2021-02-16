В НАБУ резко ответили Минздраву на обвинение о срыве поставок вакцин

В НАБУ отреагировали на скандал с закупками вакцин / УНИАН

Уголовные дела по фактам закупок вакцин от коронавируса не могут мешать закупкам вакцин от коронавируса у поставщиков, тем более уже после истечения срока начала вакцинации, пишет пресс-служба НАБУ.

В НАБУ также подтвердили, что действительно начали досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19.

Основанием для расследования стало соответствующее заявление генерального директора ГП Медзакупки, сообщили в НАБУ. Детективы проверяют наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления.

"Особенно подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствия для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации. Также отмечаем, что пока детективы не проводили никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины", – говорится в сообщении.

В НАБУ попросили всех причастных к этому расследованию воздерживаться от разглашения соответствующей информации.

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