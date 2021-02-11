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Разборки на миллиард: Минздрав и Медзакупки сцепились из-за срыва закупок лекарств

11 февраля 2021, 15:56
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В Медицинских закупках назвали "ложным и манипулятивными" заявления Минздрава.

Минздрав Украины
Минздрав выдвинул обвинения против Медзакупок / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова заявила о том, что госпредприятие Медицинские закупки Украины в 2020 году сорвало закупки лекарственных средств и медицинских изделий.

Как подчеркнула она в ходе брифинга, транслировавшегося на YouTube-канале Кабмина, в Минздраве нашли все необходимые решения, как компенсировать по меньшей мере основные направления по дефициту лекарственных средств и медицинских изделий.

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"Считаем, что ответственен за колоссальные потери почти в миллиард гривен руководитель ГП Медицинские закупки Арсен Жумадилов", - заявила заместитель министра.

Она подчеркнула, что в целом Минздрав признал работу государственного предприятия Медицинские закупки в 2020 году неэффективной.

"В конце 2020 оказалось, что упомянутое предприятие сорвало закупок на сумму 949,7 млн грн из доведенных до них 5 млрд 982 млн грн. Из доведенных 483 позиций 108 были не закуплены и сорваны. Указанная сумма как невыполненная в пределах бюджетного года вернулась в общий фонд государственного бюджета", - подчеркнула Шаталова.

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Она отметила, что не выполнены закупки по очень важным направлениям, где лечение должно быть непрерывным - это детская и взрослая онкология, сердечно-сосудистые заболевания.

Медзакупки ответили на обвинения Минздрава

Государственное предприятие Медицинские закупки Украины назвало "ложным и манипулятивным" заявление заместителя министра здравоохранения Украины Светланы Шаталовой о срыве по вине госпредприятия закупки лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 949, 7 млн грн в 2020 году.

"Что касается собственно заявлений руководства Минздрава. Заявление о провале закупок по причинам, связанным с ГП МЗУ, является необоснованным, ложным и манипулятивным", - говорится в сообщении госпредприятия в Facebook.

Отмечается, что в процессе закупок работа ГП МЗУ - одно из звеньев процесса. Принятие номенклатуры, формирование потребности, утверждение бюджетных показателей и их доказывание, согласование технических заданий и значительных хозяйственных обязательств - прямая ответственность Минздрава Украины.

"Промедление, непонимание процессов, саботаж, попытки выполнять несвойственные функции, неумение работать с данными и отчетностью, к сожалению, стали неотъемлемой характеристикой работы Министерства в сфере закупок в прошлом году", - заявили в госпредприятии.

Читайте такжеСтепанов резко отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцинОтмечается, что необходимые документы, позволявшие начать закупки в 2020 году, Минздрав предоставил со значительной задержкой.

"По 13-ти направлениям мы получили их только 4 июня, а по АРВ терапии (для пациентов с ВИЧ/СПИД) - 2 сентября", - заявили в МЗУ.

Также в госпредприятии напоминают, что закупки в прошлом году должны были начаться еще в марте и обвинили в срыве Минздрав.

"... упомянутые Министерством разрешения на дозакупку 110 единиц быстрых (дополнительно к уже закупленным 419), мы получили 28 декабря 2020 года, без соответствующих изменений в паспорта бюджетных программ и собранной необходимости. Эти документы были необходимы для проведения дополнительной закупки. Министерство просто должно было выполнить свою прямую функцию - внести изменения в финансовые документы и доказать необходимость способом, определенным законодательством. Мы также прилагаем хронологию событий", - говорится в заявлении.

В МЗУ также напомнили, что до сих пор ожидают от Министерства здравоохранения документы, позволяющие начать закупки-2021.

Напомним, ранее в государственном предприятии Медицинские закупки заявили о том, что один из производителей вакцины от коронавируса может выйти из переговорного процесса с Министерством здравоохранения Украины.

Минздрав госзакупки
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