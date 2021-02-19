В НАПК раскрыли детали "выигрыша" Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею

Ляшко грозит уголовная ответственность в том случае, если НАПК докажет отсутствие факта его выигрыша в лотерею / УНИАН

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что бывший парламентарий Олег Ляшко в 2017 году подделал лотерейный билет, в котором был указан выигрыш на общую сумму в 571 045 гривен. Если агентству удастся доказать отсутствие факта победы политика в лотерее, ему грозит уголовная ответственность, заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью НВ.

По его словам в ведомстве провели проверку, в ходе которой удалось установить подделку лотерейного билета. Позже подтвердилась информация о том, что такого выигрышного билета не было. Против Ляшко открыли уголовное производство, однако КСУ отменил статью о незаконном обогащении.

"НАПК провело проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил статью", - сказал Новиков.Читайте такжеДепутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен

Новиков подчеркнул, что если Национальное агентство по противодействию коррупции установит отсутствие факта выигрыша в лотерею, то появятся основания заявить о наличии состава преступления согласно части 2 статьи 366 Уголовного кодекса – декларирование недостоверной информации.

Санкция статьи предполагает ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо же ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать государственные должности на срок до 3 лет.

Напомним, осенью 2017 года народный депутат Украины Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в Украинской национальной лотерее. Общая сумма составила 571,045 гривен.

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