В США признались, будут ли поддерживать Украину в дальнейшем

Джен Псаки отреагировала на действия России / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на отвод российских войск от украинской границы - она заверила, что несмотря на такие действия Москвы, Вашингтон продолжит сотрудничать с европейскими партнерами.

США продолжают следить за действиями России в отношении Украины и сигнализировать о неприемлемости эскалации российской агрессии.

"Наша цель заключается в продолжении работы с партнерами в Европе, чтобы сигнализировать о неприемлемости наращивания сил (возле украинской границы - ред.), эскалации (российской агрессии - ред.). Госсекретарь Энтони Блинкен и другие не отступят от того, чтобы понятно это передавать", - заявила Псаки во время брифинга в Белом доме.

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