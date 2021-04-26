В США признались, будут ли поддерживать Украину в дальнейшем

США продолжают следить за действиями России в отношении Украины и сигнализировать о неприемлемости эскалации.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на отвод российских войск от украинской границы - она заверила, что несмотря на такие действия Москвы, Вашингтон продолжит сотрудничать с европейскими партнерами.
США продолжают следить за действиями России в отношении Украины и сигнализировать о неприемлемости эскалации российской агрессии.
"Наша цель заключается в продолжении работы с партнерами в Европе, чтобы сигнализировать о неприемлемости наращивания сил (возле украинской границы - ред.), эскалации (российской агрессии - ред.). Госсекретарь Энтони Блинкен и другие не отступят от того, чтобы понятно это передавать", - заявила Псаки во время брифинга в Белом доме.
Ухудшение отношений Украины и России и агрессия Москвы
- Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года. В результате революции власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович и сбежал в РФ.
- Янукович призвал российские власти ввести войска в Украину.
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
- На Донбасс также вторглись российские войска.
- Россия не признает, что ее силы есть на Донбассе, и называет конфликт "внутриукраинским".
Автор: Екатерина Трохимчук