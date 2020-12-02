В Украине готовят тотальное тестирование на COVID-19 - когда и где

Денис Шмыгаль рассказал, в каких городах будут проводить тестирование в первую очередь.
Кабмин готовит проект тотального тестирования граждан на коронавирус, которое хотят провести в Киеве и других больших городах Украины.
Как заявил в интервью Корреспонденту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на сегодня правительство работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.
"Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек", - отметил Шмыгаль.
Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.
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"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - подчеркнул Шмыгаль.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у более чем 13 тысяч человек.
- В СНБО заявили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против китайского коронавируса COVID-19 до конца 2021 года.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.