В Украине готовят тотальное тестирование на COVID-19 - когда и где

Шмыгаль рассказал о массовом тестировании граждан

Кабмин готовит проект тотального тестирования граждан на коронавирус, которое хотят провести в Киеве и других больших городах Украины.

Как заявил в интервью Корреспонденту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на сегодня правительство работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.

"Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.

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"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - подчеркнул Шмыгаль.

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