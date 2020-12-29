В Украине возобновили Министерство аграрной политики

Такое решение было принято в понедельник, 28 декабря.
Сегодня Кабмин восстановил работу Министерства аграрной политики, которое было упразднено в 2019 году (его объединили с Министерством экономики и торговли).
Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров в понедельник, 28 декабря.
Сегодня правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отметим, с принятием этого документа в первом правительстве после выборов в Верховную раду упразднили отдельное аграрное ведомство.
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На заседании министр экономики Игорь Петрашко отметил, что ранее Верховная рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. В связи с этим сегодняшнее решение фактически даст возможность создать новое Министерство агрополитики.
- Как писал Главред, Кабинет министров отменил льготный тариф в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.