УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Вывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия России

22 ноября 2020, 08:48

Полное разминирование Донбасса займет десятки лет, утверждает Мирослав Гай.

Война, Донбасс
Россия продолжает курс на укрепление своего военного присутствия на Донбассе - волонтер АТО / Reuters

Для проведения местных выборов на отдельных районах Донбасса 31 марта 2020 года Россия должна начать процедуру вывода вооружений уже в настоящее время. Однако россияне продолжают ввозить на оккупированные территории вооружение и укрепляют политический контроль над местными незаконными администрациями.

Как рассказал волонтер АТО Мирослав Гай в эфире Obozrevatel TV, если Киев хочет, чтобы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в скором времени прошли выборы, то россияне должны уже сейчас начать мероприятия по выводу военной техники. Однако Россия не делает акцент на реализации таких мер.

"Если бы мы хотели, чтобы выборы на неподконтрольных Украине территориях прошли не под дулами автоматов вооруженных сил РФ, даже если они будут называться "народная милиция", то вооружение нужно начинать выводить уже сейчас. Но мы не видим, что Россия это делает", - отметил он.

Офицер также добавил, что проблема также состоит в выводе тяжелого вооружения – это займет не один месяц. На разминирование территорий с обеих сторон и вовсе могут уйти десятки лет.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

Также Гай акцентировал внимание на том, что российская сторона вместо демилитаризации ОРДЛО наоборот усиливает свое военное присутствие на захваченных районах путем накопления новой техники, сил и средств.

Кроме того, Москва усилила политический контроль над данными территориями, что препятствует проведению выборов.

"Россия начала подчинять местные администрации под руководство в Ростове и продолжает раздавать российские паспорта", - подчеркнул Мирослав Гай.

Конфликт на Донбассе

новости России Мирослав Гай выборы в ОРДЛО новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Вывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия России». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявлениеУ Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление "Дадут отпор России": генерал США назвал страну Европы, с которой нужно дружить Украине"Дадут отпор России": генерал США назвал страну Европы, с которой нужно дружить Украине В Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с КрымомВ Кабмине сделали заявление о планах по возвращению Донбасса вместе с Крымом Арестович назвал условие, при котором Украина даст согласие на "формулу Штайнмайера"Арестович назвал условие, при котором Украина даст согласие на "формулу Штайнмайера" Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГАЗеленский уволил скандального главу Черниговской РГА
Следующий материал

Последние новости

09:10
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей
08:55
COVID-19 в Киеве: за 24 часа нашли больше тысячи новых больных Видео
08:48
Вывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия России Видео
08:44
Почему события 2014-го года нельзя назвать революцией мнение
08:43
Гороскоп на 22 ноября для всех: денежный урожай и завидный результат Видео
Реклама
08:23
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
07:58
Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ
07:33
Шансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов
06:53
Карантин на новогодние праздники поставит на колени всю страну мнение
06:27
Лукашенко закончит трибуналом: Тихановская озвучила сценарий нового удара по режиму Видео
06:04
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
05:59
Число больных COVID-19 расти не будет: врач назвал неожиданную причину Видео
05:32
Названы знаки Зодиака, которые родились для удаленной работы
05:01
Открытки сыну и поздравления своими словами и стихи на День сыновей
04:22
Алиев оценил деятельность США и Франции по решению конфликта в Карабахе Видео
03:09
Врач предупредила, какой хлеб опасен Видео
02:38
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
02:05
Отставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий Видео
01:34
Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Видео
00:49
Битва за Приднестровье: эксперт оценил вероятность новой войны России с Украиной Видео
Реклама
00:21
Двум знакам Зодиака спрогнозирована денежная неделя: что посоветовали астрологи Видео
21 ноября, суббота
23:56
Арестович озвучил главный урок Нагорного Карабаха для Украины
23:44
Диетолог пояснила принципы питания после употребления антибиотиков Видео
23:20
В Париже жестко разогнали водометами акцию протеста Видео
22:55
В МинВОТ требуют не называть Крым "аннексированным"
22:54
Минздрав подсчитал, во сколько обходится лечение одного COVID-пациента Видео
22:26
В Китае похвастались, что побороли COVID-19 "кодом здоровья" Видео
22:21
ЦИК озвучила имена победителей второго тура выборов мэров в семи городах
22:06
"Ненавижу болеть": Усик поделился подробностями перенесенного Covid-19 Видео
22:02
Вторые сутки подряд – антирекорд: в Украине +14 580 новых случаев COVID-19 Видео
21:39
Названы самые опасные витамины Видео
21:34
"Трупы в приемных отделениях": профессор обеспокоен темпами заражения Covid-19 Видео
21:26
Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГА
21:05
Полиция Киева рассказала подробности штрафов за отсутствие масок Видео
20:57
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:56
Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака
20:49
Жесткий карантин в Украине: экономист назвал самое подходящее время Видео
20:35
В садике Запорожья издевались над детьми и заставляли носить "антиковидные амулеты"
20:21
В России умерли семь человек после употребления антисептика для рук
20:19
Арестович назвал условие, при котором Украина даст согласие на "формулу Штайнмайера" Видео
Реклама
20:07
Кабул подвергся кровавому ракетному обстрелу, есть жертвы
19:55
В Беларуси народ победит только при одном условии – экс-советник Путина Видео
19:50
Синоптики дали прогноз по первому снегу в областях Видео
19:27
У Путина ввели жесткие санкции против 25 граждан Великобритании
19:17
"Аллах акбар!": в Харькове мужчина с криками атаковал здание ОГА Видео
19:05
Украину ждет жесткий карантин после Нового года: эксперт сделал заявление Видео
19:00
Стал известен самый обидчивый знак Зодиака Видео
18:55
В ТКГ озвучили главную идею плана Б по Донбассу
18:46
Партия ЕС наказала депутатов за вояж в подъезд дома на Gelandewagen Видео
18:38
Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять