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"Зазорным не считаю, но не звоню": Путин разнылся, говоря о разговоре с Трампом

Ангелина Подвысоцкая
8 ноября 2024, 00:37
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Российский диктатор обиделся из-за того, что лидеры западных стран перестали ему звонить.
Путин, Трамп
Путин заговорил о разговоре с Трампом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

Главное из заявления Путина:

  • Путин готов к диалогу с Западом
  • Путин не хочет первым звонить Трампу из-за обиды на Запад

Российский диктатор Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и начал ныть, вспоминая о том, что ему перестали звонить лидеры западных стран. Видео уже разлетелись в Сети.

Он также утверждает, что якобы готов к разговору с Западом и ждет, когда же ему позвонит сам Трамп.

видео дня

"Я не считаю зазорным и со своей стороны ему (Трампу - ред.) позвонить. Я просто не делаю это, потому что руководители западных государств чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом прекратили. Не хотят - и не надо. Мы, как видите, живы и здоровы, развиваемся. Если кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и говорю, что мы ничего против не имеем", - сказал Путин.

Смотрите видео с заявлением Владимира Путина:

Путин
Путин заговорил о разговоре с Трампом / фото: скриншот

Трамп инфографика
Кто такой Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Реакция России на избрание Трампа – главные новости:

Россия не питает иллюзий относительно президентства Дональда Трампа, сказал Дмитрий Песков. По словам кремлевского спикера, риторика политика может поменяться после того, как он зайдет в Белый дом.

Официальная Москва будет сотрудничать с администрацией Трампа с позиции своих так называемых национальных интересов, сказали в МИД РФ. В дипломатическом ведомстве добавили, что намерены выстраивать отношения с Вашингтоном, дескать, с позиции "достижения целей" войны против Украины.

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