"Зазорным не считаю, но не звоню": Путин разнылся, говоря о разговоре с Трампом

Главное из заявления Путина:
- Путин готов к диалогу с Западом
- Путин не хочет первым звонить Трампу из-за обиды на Запад
Российский диктатор Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и начал ныть, вспоминая о том, что ему перестали звонить лидеры западных стран. Видео уже разлетелись в Сети.
Он также утверждает, что якобы готов к разговору с Западом и ждет, когда же ему позвонит сам Трамп.
"Я не считаю зазорным и со своей стороны ему (Трампу - ред.) позвонить. Я просто не делаю это, потому что руководители западных государств чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом прекратили. Не хотят - и не надо. Мы, как видите, живы и здоровы, развиваемся. Если кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и говорю, что мы ничего против не имеем", - сказал Путин.
Смотрите видео с заявлением Владимира Путина:
Реакция России на избрание Трампа – главные новости:
Россия не питает иллюзий относительно президентства Дональда Трампа, сказал Дмитрий Песков. По словам кремлевского спикера, риторика политика может поменяться после того, как он зайдет в Белый дом.
Официальная Москва будет сотрудничать с администрацией Трампа с позиции своих так называемых национальных интересов, сказали в МИД РФ. В дипломатическом ведомстве добавили, что намерены выстраивать отношения с Вашингтоном, дескать, с позиции "достижения целей" войны против Украины.
Другие новости:
- Путин приказал закрепиться до конца месяца: как враг провалил миссию на Харьковщине
- Переговоры Трампа и Путина до инаугурации: в Кремле раскрыли детали
- Конец войны и "объятия с Путиным": Зеленский выступил на саммите в Будапеште
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред