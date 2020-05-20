Зеленский намекнул на второй президентский срок

Владимир Зеленский намекнул, что может быть президентом дольше пяти лет / Скриншот

В среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский намекнул, что может не уйти с поста после завершения первого президентского срока.

Чтобы изменить страну, не хватит одного президентского срока, сказал Зеленский во время пресс-конференции.

"Одного президентского срока не хватит для изменения страны", – заявил украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский весной 2019 года победил на выборах президента тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко. Зеленский стал президентом в мае – инаугурация состоялась 20 мая 2019-го.

Зеленский говорил, что намерен быть президентом только один срок – главу государства избирают на пять лет.