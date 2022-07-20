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Зеленский о поставках ПВО: уничтожаем часть ракет, но нужна другая скорость и масштабы

20 июля 2022, 23:58

По информации президента, власти ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался о поставках ПВО / president.gov.ua

Украина имеет некоторые договоренности с партнерами о поставках систем ПВО, но "нужна совсем другая скорость и масштаб защиты", заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам, 20 июля.

"Уверен, что вы видели, насколько эффективно оружие, предоставленное партнерами, прежде всего современные реактивные системы залпового огня. Название HIMARS стало для наших людей почти родным – так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун". И очевидно, что следующее такое же весомое название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы запрашиваем у партнеров", - подчеркнул Зеленский.

По информации президента, власти ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО.

"И мы имеем определенные договоренности на этот счет, есть определенные успехи, которые позволяют уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты. Но все зависит, к сожалению, не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах", - заявил Зеленский.

Именно тема противовоздушной обороны стала ключевой сегодня в выступлении первой леди Украины Елены Зеленской перед Конгрессом США.

"Выступление было максимально практичным и искренним – фактически от имени всех наших семей. Елена рассказала о жертвах российского террора и о реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор. Это может быть нашей общей победой – украинского и американского народов. Надеюсь, что ответы на наши запросы не заставят себя ждать. Российский террор должен проиграть", - подчеркнул президент.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ регулярно устраивают войскам России сюрпризы благодаря эффективной работе реактивных систем залпового огня HIMARS. Военная техника, которая была передана Киеву американским государство, точно бьет по указанным целям.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович также напомнил, что удары из HIMARS по вражеским военным объектам наносятся в Херсонской области. По его словам, на Херсонщине около 12-15 тысяч российских войск. Военные РФ могут начать сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут в контрнаступление.

В Министерстве обороны США считают, что применение Вооруженными силами Украины ракетных систем HIMARS серьезно влияют на военную ситуацию. По данным ведомства, у Киева уже 8 таких установок тяжелой дальнобойной артиллерии. Должны подвезти еще 4, после чего их станет 12 единиц.

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