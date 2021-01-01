Зеленский обратился с просьбой к жителям Крыма и Донбасса / Офис президента

Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал им быть здоровыми и счастливыми. Также президент в ходе своего поздравления обратился к жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и призвал их перевести часы назад.

Как заявил Зеленский в новогоднем обращении к украинскому народу, сейчас Крым и Донбасс "живут в другом времени". Он предложил украинцам с оккупированных территорий встретить Новый год "как одна семья".

"И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что не хочет говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. Он хочет сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил.

"И написать "Крым – это Украина" не в Интернете. А на песке на пляже в Ялте, на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о супергероях — о тех, кто защищает Украину на передовой на Донбассе, и тех, кто борется за человеческие жизни на передовой пандемии. А еще президент пообещал, что 2021 год будет лучшим для Украины.

Отметим, в ходе поздравления Зеленского украинцев с Новым годом высказали свои пожелания и дети.

"Вы спросите, был ли тяжелым 2020-й? Немного так. Но мы не имеем другого варианта, чем стать сильной страной. Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы, пусть все будут счастливы!", - сказал президент.

Поздравление Зеленского – о чем сообщалось ранее: