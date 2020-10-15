Зеленский обратится к Раде: СМИ назвали дату

Президент скоро выступит с посланием к парламенту, выяснили журналисты.
Президент Владимир Зеленский на следующей неделе выступит с посланием к Верховной Раде IX созыва.
Зеленский обратится к парламенту во вторник, 20 октября, сообщает Telegram-канал Ivko.Live.
По его данным, в послании к Раде президент определит стратегические направления развития украинского государства.
"Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября. В нем он определит стратегические направления развития Украины", – отмечается в сообщении.
- Напомним, Владимир Зеленский впервые обратился к Верховной Раде с посланием 29 августа 2019 года.
- Президент озвучил послание на первом торжественном заседании парламента IX созыва.
Справка. Владимир Зеленский победил на президентских выборах весной 2019 года. Инаугурация Зеленского прошла 20 мая.
Автор: Екатерина Присяжнюк