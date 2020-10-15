Зеленский обратится к Раде: СМИ назвали дату

Владимир Зеленский 20 октября обратится к Раде с посланием, узнали журналисты / УНИАН

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе выступит с посланием к Верховной Раде IX созыва.

Зеленский обратится к парламенту во вторник, 20 октября, сообщает Telegram-канал Ivko.Live.

По его данным, в послании к Раде президент определит стратегические направления развития украинского государства.

"Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября. В нем он определит стратегические направления развития Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский впервые обратился к Верховной Раде с посланием 29 августа 2019 года.

Президент озвучил послание на первом торжественном заседании парламента IX созыва.

Справка. Владимир Зеленский победил на президентских выборах весной 2019 года. Инаугурация Зеленского прошла 20 мая.