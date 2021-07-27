Владимир Зеленский отреагировал на увольнение Хомчака / Getty

Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное, заявил президент Владимир Зеленский, комментируя сегодняшнюю отставку главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, передает Офис президента во вторник, 27 июля.

"Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что следует активизировать работу как в Минобороны, так и в ВСУ.

Он ожидает, что на всех уровнях в ВСУ, Минобороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net сообщил, что решение президента заменить главнокомандующего ВСУ не стоит рассматривать как нечто отдельное – оно стало продолжением ротаций в Минобороны и СБУ.

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"Это, скорее, обязательные преобразования в системе в целом, которые должны уже в ближайшее время привести к обозначенным президентом результатам. Если обновленные результаты не будут достигнуты, возможны и другие решения", – отметил Подоляк.

На вопрос журналиста, планируется ли отставка министра обороны Андрея Тарана, советник главы ОП ответил: "Пока нет".

Собеседник в руководстве фракции Слуга народа подтвердил, что Таран может лишиться должности министра.