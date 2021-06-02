Зеленский собирает новое заседание СНБО: в ОП назвали дату

Зеленский собирает новое заседение СНБО / president.gov.ua

Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Украины Владимира Зеленского может состояться 4 июня, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"СНБО в пятницу, скорее всего", – сказал Подоляк в комментарии изданию "Сегодня".

Подоляк добавил, что повестка заседания пока формируется и будет известна позже.

Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет, прежде всего, о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

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