Зеленский собирает новое заседание СНБО: в ОП назвали дату

Уже традиционно по пятницам президент Украины проводит заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Украины Владимира Зеленского может состояться 4 июня, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"СНБО в пятницу, скорее всего", – сказал Подоляк в комментарии изданию "Сегодня".
Подоляк добавил, что повестка заседания пока формируется и будет известна позже.
Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет, прежде всего, о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.
Резонансные решения СНБО - о чем сообщалось ранее:
- СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
- Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.
Автор: Адриана Бубновская