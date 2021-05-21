Зеленский ввел санкции против "воров в законе": кто попал в список

Попавших под санкции людей, будут заблокированы. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное.
В пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 674 человек. В частности, в список попали "воры в законе" и криминальные авторитеты, пишет Офис президента.
По словам Зеленского, большинство тех, кто попал под санкции, находятся не в Украине.
Согласно указу, активы, попавших под санкции людей, будут заблокированы. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное.
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В частности, в санкционный список попали "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник.
Заявления Владимира Зеленского
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе пресс-конференции заявил, что на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен закон о деолигархизации. По его словам, задачей государства является не уничтожение большого бизнеса, а ликвидация механизмов влияния бизнес-структур на средства массовой информации, политиков и чиновников.
- Владимир Зеленский также рассказал, что Офис президента ведет переговоры с Кремлем по поводу организации его встречи с российским главой государства Владимиром Путиным. При этом он отказался от поездки на переговоры в Москву.
- Кроме того, Зеленский назвал дату проведения Крымской платформы, анонсировал приезд высокопоставленных представителей иностранных государств и пообещал подписание в ходе мероприятия ряда важных документов.
Автор: Екатерина Трохимчук