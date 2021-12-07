Зеленский ввел в действие новый пакет санкций СНБО

Санкции касаются людей, принимавших участие в российских выборах / Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о санкциях за российские выборы в оккупированном Крыму.

Список подсанкционных лиц опубликован на сайте президента.

Кто в "черном" списке

Михаил Малышев - глава так называемого "ЦИК Республики Крым".

Константин Бахарев - избранный в Крыму депутат Госдумы России от "Единой России".

Юрий Ставицкий - кандидат на выборах от российских "зеленых"десятки других членов "ЦИК Республики Крым" и территориальных избирательных комиссий.

Владимир Сорокин - кандидат на выборах от российских "зеленых"десятки других членов "ЦИК Республики Крым" и территориальных избирательных комиссий.

Что предусматривают санкции

Ведение санкций к соответствующим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, заблокирует возможность их использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций. В списках числится 237 человек, которые участвовали в проведении российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

Также сообщалось, что СНБО ввел санкции против 237 человек, принимавших участие в подготовке выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

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