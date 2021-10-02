Зеленский загадочно высказался об идее баллотироваться на второй срок

Владимир Зеленский высказался о втором сроке президентства / скриншот

Глава государства Владимир Зеленский во время сегодняшнего създа в Трускавце прокомментировал программу президента. Он желает выполнить все обещания до завершения каденции, пишет пресс-служба Слуги народа.

Зеленский отметил, что сегодня в программе президента и его партии нет обещаний, которые они не смогут выполнить. В частности, он желает выполнить все "пункты" до завершения срока своих полномочий.

"Я хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи со сбором подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии Слуга народа – ред.), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал глава государства.