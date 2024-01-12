Будут прощены 7 ваших грехов: что нужно сделать 13 января

Что нельзя делать 13 января. Важные запреты и приметы, которые уберегут от беды и нечистой силы.

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Что нельзя делать 13 января / фото: depositphotos.com/ua

13 января церковь почитает память Ермила и Стратоника. Они жили в те времена, когда правил император Лицинии в IV веке. Во времена правления этого императора были жестокие гонения на христиан. Их ловили, мучили и жестоко пытали. За каждого христианина давали награду.

В какой-то момент схватили Ермила, который был тайным дьяконом. Ему предложили отказаться от веры и поклониться идолам, но тот отказался. Мужчину отправили в тюрьму, где его пытали. Это увидел друг Ермила - Стратоник, который работал в тюрьме и также был христианином. Он решил признаться в своей вере, после чего был наказан.

Что можно делать 13 января

В этот день нужно 7 раз дать милостыню. После этого будут прощены 7 грехов.

В этот день нужно хорошо относиться к животным, особенно - к кошкам. Если нарушить это, то могут ворваться в жизнь беды и несчастья.

Что нельзя делать 13 января

1. Нельзя 13 января заниматься тяжелым физическим трудом. Это может привести к потере здоровья.

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2. Нельзя 13 января шить и вышивать. Предки верили, что это может серьезно переплести судьбу.

3. Нельзя 13 января выходить из дома до рассвета. Считается, что в такое время бродит нечистая сила, которая может навредить.

Приметы 13 января

Если в этот день щебечут синицы, то весна будет ранней.

Если в печи плохая тяга, то скоро придет потепление.

Если кошка причет свою морду и спит, то скоро будет мороз.

Если кошка сидит на подоконнике и смотрит в окно, то скоро будет оттепель.

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