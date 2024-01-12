Будут прощены 7 ваших грехов: что нужно сделать 13 января

13 января церковь почитает память Ермила и Стратоника. Они жили в те времена, когда правил император Лицинии в IV веке. Во времена правления этого императора были жестокие гонения на христиан. Их ловили, мучили и жестоко пытали. За каждого христианина давали награду.
В какой-то момент схватили Ермила, который был тайным дьяконом. Ему предложили отказаться от веры и поклониться идолам, но тот отказался. Мужчину отправили в тюрьму, где его пытали. Это увидел друг Ермила - Стратоник, который работал в тюрьме и также был христианином. Он решил признаться в своей вере, после чего был наказан.
Что можно делать 13 января
- В этот день нужно 7 раз дать милостыню. После этого будут прощены 7 грехов.
- В этот день нужно хорошо относиться к животным, особенно - к кошкам. Если нарушить это, то могут ворваться в жизнь беды и несчастья.
Что нельзя делать 13 января
1. Нельзя 13 января заниматься тяжелым физическим трудом. Это может привести к потере здоровья.
2. Нельзя 13 января шить и вышивать. Предки верили, что это может серьезно переплести судьбу.
3. Нельзя 13 января выходить из дома до рассвета. Считается, что в такое время бродит нечистая сила, которая может навредить.
Приметы 13 января
- Если в этот день щебечут синицы, то весна будет ранней.
- Если в печи плохая тяга, то скоро придет потепление.
- Если кошка причет свою морду и спит, то скоро будет мороз.
- Если кошка сидит на подоконнике и смотрит в окно, то скоро будет оттепель.
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