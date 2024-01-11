Весь год будет трудным и проблемным: что нельзя делать 12 января

Что можно делать 12 января. Важные приметы и запреты, которые принесут в жизнь счастье и достаток.

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Что нельзя делать 12 января / фото: pexels

12 января церковь почитает память Татьяны Римской, которая родилась в семье римского чиновника, тайно исповедовавшего христианство. В молодом возрасте она отказалась выходить замуж, хотела посвятить жизнь Господу. Она была диаконисой римской церкви и помогала больным, бедным и заключенным.

Во времена правления императора Александра Севера христиане подвергались гонениям. Женщину также схватили и приказали принести пожертвования идолам, но она отказалась. Тогда Татьяну приказали зарубить мечем. После этого убили и ее отца.

Что можно делать 12 января

В этот день можно немного выпить алкоголь. Предки верили, что после этого весь год будет счастливый.

В этот день нужно помолиться святой Татьяне. Это сделает семейную жизнь долгой и счастливой.

В этот день нужно совершить добрый поступок. Это притянет в жизнь здоровье и богатство.

В этот день нужно загадать желание. Предки верили, что оно обязательно сбудется.

В этот день старшая женщина в семье должна испечь каравай. Каждый из членов семьи должен съесть хотя бы кусочек - на счастье.

Что нельзя делать 12 января

1. Нельзя 12 января выносить мусор. Считается, что так можно потерять свои знания и ум.

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2. Нельзя 12 января ругаться и выяснять отношения. Из-за этого конфликты могут затянуться надолго.

3. Нельзя 12 января отказывать в помощи. Так вы сами можете оказаться в затруднительном положении на целый год.

4. Нельзя 12 января встречать гостей в грязном доме, но и убирать в этот день запрещено. Лучше все сделать заранее.

Приметы 12 января

Если в этот день солнце рано взошло, то скоро потеплеет.

Если в этот день погода ясная, то будет хороший урожай.

Если в этот день снежит, то лето будет дождливым.

Если в этот день метель, то будет богатый урожай хлеба.

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