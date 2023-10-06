Чем умыться 7 октября, чтобы быть здоровым весь год: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 7 октября. Старые приметы и строгие запреты, которые уберегут от беды.

https://glavred.info/primety/chem-umytsya-7-oktyabrya-chtoby-byt-zdorovym-ves-god-primety-i-zaprety-dnya-10506028.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 7 октября / фото: pixabay

По новому календарю 7 октября церковь почитает память мучеников Сергея и Вакха. Они были военачальниками при императоре Максимиане. Сергей Нуромский стал учеником Радонежского и получил благословение, после чего отправился к реке Нурма. Там он стал жить в уединении и молитвах.

На преподобного нападали разбойники, он подвергался многим соблазнам, но все время его защищала молитва. К нему начали приходить паломники.

Что можно делать 7 октября

В этот день нужно покормить сначала животных и только после этого садиться есть самому.

В этот день самый юный член семьи растапливал печь в доме. Считалось, что после этого в доме всегда будет тепло.

В этот день женщинам нужно надеть новые платки. Эти платки должны купить мужья. А вот женихам нельзя покупать платки своим невесткам, ведь девушки их не носят до замужества.

В этот день нужно умываться кислым молоком. Предки верили, что после этого вы будете весь год здоровым.

Что нельзя делать 7 октября

1. Нельзя 7 октября принимать подарки от незнакомых людей. Вместе с подарками в этот день могут быть переданы болезни и неудачи.

видео дня

2. Нельзя 7 октября ходить в старых вещах. Предки верили, что новые вещи смогут привлечь удачу.

3. Нельзя 7 октября делать крупные покупки. Считается, что дорогостоящая вещь, купленная в этот день, не принесет пользы.

Приметы 7 октября

Если на деревьях есть листья, но выпал первый снег, то зима будет поздней.

Если день будет теплый, то потепление задержится еще на 3 недели.

Если луна ночью бледная и нечеткая, то скоро будут сильные морозы.

Если ночь будет гораздо холоднее дня, то скоро ухудшится погода.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.