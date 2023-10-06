Что нельзя надевать 8 октября, чтобы не было беды: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 8 октября. Строгие приметы и важные запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 8 октября / фото: pixabay

По новому календарю 8 октября церковь почитает память преподобной Пелагеи Антиохийской и преподобного Трифона. Женщина в молодости вела роскошный и распутный образ жизни. Но в зрелости она стала монахиней и отшельницей.

Родители преподобного Трифона были зажиточными крестьянами. Однако его отец умер рано и его вмести с братьями воспитывала лишь мать. Трифон с ранних лет чувствовал призвание к иноческой жизни. Он тайно ушел из дома, когда родители решили его женить.

Что можно делать 8 октября

В этот день нужно готовиться к зиме. Стоит подготовить дом, зимнюю одежду и обувь.

В этот день предки опускали бочки с солеными огурцами на дно реки или озера. Считалось, что засоленные огурцы в этот день будут вкусными и хрустящими.

Этот день удачный, чтобы посадить цветы или плодовые деревья на зиму. В этот день растения хорошо приживутся в грунте и дадут отличный урожай.

Что нельзя делать 8 октября

1. Нельзя 8 октября долго болтать и сплетничать. Считается, что это не принесет никому пользы, а негативные слова обернутся против того, кто их произнес.

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2. Нельзя 8 октября бездельничать. Предки верили, что лишь те, кто будет работать продуктивно, сможет получить благодать от Пелагеи.

3. Нельзя 8 октября рассказывать плохие сны до заката. Предки верили, что они сбудутся или принесут неудачу, если нарушить запрет.

4. Нельзя 8 октября надевать дорогие украшения и вызывающую одежду. Это может разгневать святую Пелагею.

5. Нельзя 8 октября ходить в грязной и рваной обуви. Это может привести к проблемам с деньгами.

Приметы 8 октября

Если мыши роют норы с юга, то будет суровая зима.

Если в лесу много крупных грибов, то зима будет затяжной и морозной.

Если утром туман, то погода будет солнечной, но морозной.

Если на березах не опало все листья, то снег выпадет поздно.

Если дятел долбит дерева внизу, то зима будет теплой.

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