Что нельзя делать 28 августа: самые строгие приметы и запреты в этот день

Что нельзя делать 28 августа, чтобы не травмироваться. Приметы и запреты, которые принесут удачу.
28 августа церковь почитает память Девы Марии. Считается, что в этот день она умерла и перешла в Царство Небесное. В народном календаре - Успение Пресвятой Богородицы. Богородица попала в рай, где нет страданий и тягот земной жизни.
Что можно делать 28 августа
- В этот день можно отмечать конец лета. Предки ели фрукты, ягоды, последний раз купались в реке и загорали.
- 28 августа нужно трудиться в полях и огородах. Вечером предки устраивали пир и ели все что угодно.
- В этот день принято солить огурцы.
Что нельзя делать 28 августа
1. Нельзя 28 августа рыхлить землю и втыкать в нее палки. Также нельзя плевать на почву.
2. Нельзя 28 августа бегать и носить каблуки. Этот день считается травматичным для ног.
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3. Нельзя 28 августа спорить и ругаться со свекровью. Предки верили, что это навсегда может испортить отношения с ней.
4. Нельзя 28 августа заниматься стиркой и уборкой. Этот день считается праздничным.
Приметы 28 августа
- Если днем увидели ежа, то погода будет ясной и теплой.
- Если еж роет землю, то скоро будет дождь.
- Если паутины в этот день много, то зима будет суровой.
- Если в этот день радуга, то осень будет теплой и поздней.
- Если вечером появился густой туман, то скоро пойдут дожди.
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