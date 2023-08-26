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Что нельзя делать 28 августа: самые строгие приметы и запреты в этот день

Ангелина Подвысоцкая
26 августа 2023, 15:17 обновлено 26 августа, 15:26
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Что нельзя делать 28 августа, чтобы не травмироваться. Приметы и запреты, которые принесут удачу.
погода, приметы
Что нельзя делать 28 августа / фото: pexels

28 августа церковь почитает память Девы Марии. Считается, что в этот день она умерла и перешла в Царство Небесное. В народном календаре - Успение Пресвятой Богородицы. Богородица попала в рай, где нет страданий и тягот земной жизни.

Что можно делать 28 августа

  • В этот день можно отмечать конец лета. Предки ели фрукты, ягоды, последний раз купались в реке и загорали.
  • 28 августа нужно трудиться в полях и огородах. Вечером предки устраивали пир и ели все что угодно.
  • В этот день принято солить огурцы.

Что нельзя делать 28 августа

1. Нельзя 28 августа рыхлить землю и втыкать в нее палки. Также нельзя плевать на почву.

2. Нельзя 28 августа бегать и носить каблуки. Этот день считается травматичным для ног.

видео дня

3. Нельзя 28 августа спорить и ругаться со свекровью. Предки верили, что это навсегда может испортить отношения с ней.

4. Нельзя 28 августа заниматься стиркой и уборкой. Этот день считается праздничным.

Приметы 28 августа

  • Если днем увидели ежа, то погода будет ясной и теплой.
  • Если еж роет землю, то скоро будет дождь.
  • Если паутины в этот день много, то зима будет суровой.
  • Если в этот день радуга, то осень будет теплой и поздней.
  • Если вечером появился густой туман, то скоро пойдут дожди.

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приметы
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