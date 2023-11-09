Эта одежда принесет удачу: что можно и нельзя делать 10 ноября

Что нельзя делать 10 ноября. Важные приметы и запреты, которые защитят от неприятностей и помогут не потерять деньги.

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Что нельзя делать 10 ноября / фото: pixabay

10 ноября церковь почитает память святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Соспитра, Кварта и Тертия. Эраст родился в богатой и знатной семье, был учеником апостола Павла. Святой путешествовал со своим учителем, исповедую слово Божье. Родин был учеником Павла и его дальним родственником. Он также был епископом в Патрасе, но позже пострадал за веру, приняв смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.

Олимп был любимым учеником Павла и одним из тех, кто остался с апостолом в Риме, когда другие отступили от него. Олимп поддерживал Павла в последние часы перед казнью. Позже он также стал мучеником за веру. Сосипатр и Кварт были друзьями Павла и сопровождали его в путешествиях, помогая в проповеди.

Тертий был секретарем Павла, писал по его диктовке послание к римлянам. Он также все время был возле епископа, помогал ему в проповедях и умер в Иконии.

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Что можно делать 10 ноября

В этот день нужно пойти в храм или церковь. С собой стоит взять хлеб и соль, чтобы освятить. Этим хлебом нужно накормить скот, чтобы он был здоровым и легко пережил зиму.

Этот день нужно начать с хороших дел. Это вернется сторицей.

В этот день нужно надеть только светлую и чистую одежду. Это привлечет в жизнь удачу.

Что нельзя делать 10 ноября

1. Нельзя 10 ноября проводить генеральную уборку и выносить мусор из дома. Считается, что вместе с ним можно вынести семейное счастье.

2. Нельзя 10 ноября занимать или брать деньги в долг. Из-за этого можно нажить финансовые проблемы.

3. Нельзя 10 ноября ссориться с родными. Иначе конфликт может затянуться надолго.

4. Нельзя 10 ноября выходить из дома. Предки верили, что в таком случае можно потерять удачу и достаток.

Приметы 10 ноября

Если на деревьях иней, то скоро будет мороз и снегопад.

Если дует сильный ветер, то будут метели и похолодание.

Если по земле стелется туман, то будет оттепель.

Если воробьи громко чирикают, то придет потепление.

Если в воробьиных гнездах много пуха, то будет холодно.

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