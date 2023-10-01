Эти вещи нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы: важные приметы дня

По новому церковному календарю церковь 1 октября церковь отмечает большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день появилась Божья Матерь и распростерла над жителями Константинополя широкое белое покрывало, словно покрыло их от врагов. Это произошло в середине X века, когда город осадили.
После этого люди рассказывали друг другу об этом чуде, просили у Богоматери покрова в молитвах.
Что можно делать 1 октября
- В этот день нужно пойти в церковь или помолиться дома. Считается, что 1 октября все молитвы будут услышаны. У Божьей Матери следует попросить заступничества в бедах, исцеления от болезней, достатка, семьи и детей.
- Незамужним девушкам следует пойти в церковь и поставить свечу. Считается, что девушка, которая первой поставит свечу, то она раньше выйдет замуж.
- 1 октября нужно помогать нуждающимся и обездоленным. Обязательно делать это от души и тогда щедрость будет вознаграждена.
Что нельзя делать 1 октября
1. Нельзя 1 октября заниматься тяжелым трудом. В этот день нельзя заниматься домашними делами, а также рубить, резать или копать. Если нарушить запрет, то в жизнь могут ворваться неприятности.
2. Нельзя 1 октября ссориться с близкими людьми и сквернословить. Считается, что из-за этого отвернется удача.
3. Нельзя 1 октября давать пустые обещания. Так можно притянуть в жизнь неприятности.
4. Нельзя 1 октября занимать деньги. Считается, что тогда дома не будут водиться деньги.
Приметы 1 октября
- Какая погода 1 октября, такой будет и 1 апреля.
- Если береза не сбросила листья, то зима будет снежной.
- Если журавли улетают на юг, то через две недели будет мороз.
- Если дует восточный ветер, то погода будет ясная и сухая.
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