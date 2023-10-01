Эти вещи нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы: важные приметы дня

Что нельзя делать 1 октября. Важны запреты и старые приметы, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 1 октября / фото: pixabay

По новому церковному календарю церковь 1 октября церковь отмечает большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день появилась Божья Матерь и распростерла над жителями Константинополя широкое белое покрывало, словно покрыло их от врагов. Это произошло в середине X века, когда город осадили.

После этого люди рассказывали друг другу об этом чуде, просили у Богоматери покрова в молитвах.

Что можно делать 1 октября

В этот день нужно пойти в церковь или помолиться дома. Считается, что 1 октября все молитвы будут услышаны. У Божьей Матери следует попросить заступничества в бедах, исцеления от болезней, достатка, семьи и детей.

Незамужним девушкам следует пойти в церковь и поставить свечу. Считается, что девушка, которая первой поставит свечу, то она раньше выйдет замуж.

1 октября нужно помогать нуждающимся и обездоленным. Обязательно делать это от души и тогда щедрость будет вознаграждена.

Что нельзя делать 1 октября

1. Нельзя 1 октября заниматься тяжелым трудом. В этот день нельзя заниматься домашними делами, а также рубить, резать или копать. Если нарушить запрет, то в жизнь могут ворваться неприятности.

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2. Нельзя 1 октября ссориться с близкими людьми и сквернословить. Считается, что из-за этого отвернется удача.

3. Нельзя 1 октября давать пустые обещания. Так можно притянуть в жизнь неприятности.

4. Нельзя 1 октября занимать деньги. Считается, что тогда дома не будут водиться деньги.

Приметы 1 октября

Какая погода 1 октября, такой будет и 1 апреля.

Если береза не сбросила листья, то зима будет снежной.

Если журавли улетают на юг, то через две недели будет мороз.

Если дует восточный ветер, то погода будет ясная и сухая.

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