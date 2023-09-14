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Что такое "криси" в украинском языке: никогда не догадаетесь, потому что речь не о мышах

Ангелина Подвысоцкая
14 сентября 2023, 21:20 обновлено 14 сентября, 21:20
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Слово "крысы" в украинском языке означает часть одного аксессуара, который известен всем.
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Что означает слово "крысы" в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pexels

В украинском языке есть много очень интересных слов, о которых мало кто знает. Иногда они загоняют в ступор, потому что означают совсем не то, о чем вы думаете. Однако такие слова, выражения или фразеологизмы невероятно важны, ведь они делают украинский язык неповторимым, интересным и максимально наполненным.

Вы наверняка когда-то слышали слово "криси". Но это не то, о чем вы сразу подумали - это не мыши. Слово "криси" в украинском языке не является русизмом и имеет свое значение. Оно связано с модой, стилем, одеждой, а точнее - с одним аксессуаром.

Слово "криси" означает одну из частей шляпы. Об этом рассказала стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram.

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Оказывается, что "криси" - это то же самое, что и край шляпы. Их еще называют "брилями", бортами низа или полями. Чаще всего в украинском языке используются слова "брилі" и поля, а вот об упомянутом выше слове мало кто знает.

На самом деле употреблять словосочетание "поля шляпы" не следует, потому что это русизм.

Ранее известный украинский языковед Авраменко рассказал, чем "паливо" отличается от "пального". На самом деле эти два термина означают не одно и то же, а имеют существенное различие.

Напомним, ранее языковед Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "дзвонити друзям". Языковед объяснил, как будет правильно говорить – "дзвонити друзям" или "телефонувати".

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