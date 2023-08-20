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Что в украинском языке означает слово "горілиць": Авраменко удивил ответом

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2023, 22:34 обновлено 20 августа, 22:49
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Оказывается, что одним этим словом можно заменить целое словосочетание.
Александр Авраменко
Что в украинском языке означает слово "горілиць" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В украинском языке есть много интересных выражений, которые делают разговор насыщенным и уникальным. Необычные выражения и слова удивят вашего собеседника и сделают вас еще интереснее.

Есть такие слова, о которых многие люди даже и не слышали. А если слышали, то большинство не помнит значения.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что в украинском языке означают слова "горілиць", "долілиць" и "поготів".

Оказалось, что слово "горілиць" - это то же, что и лежать лицом вверх.

"Так звучит намного лучше. Обратите внимание, что ударение падает на второй слог - "горІлиць", а не "горілИць". А "долілиць" - лицом вниз. А еще советую запомнить колоритное слово "поготів", которое имеет значение "тем более". Например, "пташка має своє гніздо, а людина і поготів повинна мати своє", - объясняет Авраменко.

Смотрите видео с уроком украинского языка от Авраменко:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, что в украинском языке означает слово "цибатий". "Цибатий" - это длинноногий. Так часто называют журавлей или аистов.

Также он объяснял, как сказать на украинском "и на солнце бывают пятна". В украинском языке есть один очень интересный фразеологизм, которым можно заменить русское выражение.

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